Nueva LOI para la compra del Sevilla con 'cláusula anti Sergio Ramos'

Los grandes tenedores del Sevilla FC esperan tener cerrada la próxima semana -o la siguiente a muy tardar- una carta de intenciones del nuevo comprador del club con potentes mecanismos de defensa que eviten que vuelva a repetirse lo vivido con Five Eleven Capital y el camero, incluyendo una garantía de oferta en forma de aval a primer requerimiento de seriedad de oferta

No hay descanso en la mesa de reuniones de los grandes accionistas del Sevilla FC, que siguen inmersos en un proceso acelerado de venta del club. Una compraventa que tiene unos tiempos muy marcados y en la que los principales tenedores de la entidad de Nervión siguen manteniendo la intención de tener cerrada la venta para el próximo mes de agosto, después de que semanas atrás se truncara la venta a Sergio Ramos y Five Eleven Capital.

Nadie esconde ya lo evidente en el seno de la entidad sevillista, con el presidente José María del Nido Carrasco reconociendo públicamente el periodo de transitoriedad en el que se encuentra el actual consejo de administración sevillista, mientras que los grandes accionistas acaban de cerrar la venta del Sevilla FC.

Cerrando la firma de una LOI con cláusula ‘anti Five Eleven Capital’

Ya avanzó ESTADIO Deportivo el pasado viernes 12 de junio que los principales accionistas del Sevilla FC ya disponían de un nuevo comprador para el club, una vez que se truncara la venta a Five Eleven Capital y Sergio Ramos. Un proceso acelerado que se inició el mismo día 1 de junio, cuando expiró el periodo de exclusividad con el camero y los argentinos.

Habiendo manejado más de diez ofertas y habiendo descartado aquellas que no presentaban credibilidad suficiente ni ofrecían seguridad de cierre, las partes están cerrando los últimos flecos para acabar de plasmar por escrito una LOI o carta de intenciones en la que la principal novedad con respecto a las dos anteriores firmadas es la inclusión de una cláusula ‘anti Sergio Ramos’. O mejor dicho, ‘anti Five Eleven Capital’. Es decir, una garantía de oferta en forma de aval a primer requerimiento de seriedad de oferta.

La LOI, que esperan tenerla firmada para la próxima semana o la siguiente a muy tardar, contará con rigurosos mecanismos de seguridad. Una manera elegante de evitar o ahuyentar oportunistas y de volver a sufrir lo vivido con el fondo de Martin Ink y Sergio Ramos, que nunca llegaron a presentar la provisión de fondos para firmar la SPA.

Tales son las prisas por vender al Sevilla FC este verano que, incluso, los accionistas de la entidad se encuentran actualmente trabajando en paralelo con dos interesados, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo.

Habiendo avanzado con un inversor occidental de máximo nivel, experiencia en fútbol profesional y solvencia financiera, los vendedores están en conversación paralela con otro fondo erradicado en América mientras se acaba de firmar la LOI y, por tanto, cerrar la exclusividad, evitando así perder un tiempo que, en los tiempos que corren, se antoja clave para el futuro deportivo de la entidad.

Una ampliación de capital de un mínimo de 80 millones

Una de las diferencias fundamentales de la nueva nueva negociación para la compraventa del Sevilla FC respecto a la oferta de Sergio Ramos radica en el orden de los factores. Mientras que el camero pretendía realizar una inyección de capital de antemano, lo que diluía la participación de los actuales dueños antes de la transmisión, el nuevo acuerdo estipulará que la ampliación de capital se ejecutará después de la compra del 85% del capital social pactado. Esta estructura, por tanto, permite a los vendedores asegurar la valoración acordada de sus paquetes accionariales antes de que el nuevo capital modifique la composición societaria.

Como en el anterior proceso de venta a Five Eleven Capital y Sergio Ramos, la oferta trae de la mano una ampliación de capital, que en este caso oscilará entre un mínimo de 80 millones y un máximo de 120 millones de euros; aún por acabar de determinarse. Tal y como viene explicando la redacción de ESTADIO Deportivo, no se tratan de cifras al azar, y es que esa inyección de dinero se considera una obligación esencial para recuperar la competitividad deportiva del Sevilla FC para la 26/27. Tras años de ajustes, el coste de la plantilla ha caído de 200 millones de euros a apenas 80, por lo que una ampliación de capital es el único camino para que el club pueda acudir al mercado de fichajes este verano con garantías.

Una venta irremediable ante la asfixia económica del Sevilla FC

La necesidad de cerrar la venta del Sevilla FC este verano es crítica. El club prevé cerrar el ejercicio con unas pérdidas de -25 millones de euros, siendo prácticamente imposible la inscripción de sus refuerzos a coste cero sin esta ampliación de capital. En cualquier caso, la dirección deportiva del Sevilla FC, liderada este verano por José Ignacio Navarro, no descansa, habiendo oficializado ya los fichajes de Jon Guridi, Juan Iglesias y Sangante. El bloqueo por el límite salarial de LaLiga es total.

En este clima de inestabalidad financiera y social, la afición sevillista no cesa en su empeño de mostrar su malestar, con concentraciones diarias frente al mosaico de Preferencia bajo el lema de "Junior, vete ya" y habiendo programado una gran manifestación para este jueves 18 de junio.