Del Nido Carrasco no dimitirá como presidente del Sevilla y admite un problema con los fichajes: "No es agradable que te amenacen de muerte"

El máximo mandatario nervionense insiste una y otra vez en que tiene el respaldo de la mayoría del capital social y alude al pacto de socios firmado en 2019 para justificar su continuidad, pese a que todo el sevillismo está en su contra

Tras la atención a los medios de José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo del Sevilla FC, el presidente, José María del Nido Carrasco, daba la cara tras mucho tiempo en silencio. El actual máximo mandatario se ha mantenido al margen en las negociaciones para la venta del club, al disponer de un número muy bajo de acciones. Pero aunque ningún aficionado comulga con él y su nombre volverá a estar en boca de todos en la manifestación convocada para el próximo 18 de junio, dejó claro que no habrá cambio en el sillón presidencial hasta que no se produzca la compra de la mayoría accionarial por parte de un nuevo comprador, desvelando ESTADIO Deportivo que ya hay un grupo elegido para ello.

Asegura que se ha planteado irse "700 millones de veces"

“Respeto a la afición tengo todo el del mundo, pero las Sociedades Anónimas Deportivas las regenta el capital. Me he planteado irme 700 millones de veces. No es agradable que pongan tu teléfono móvil en Twitter y te amenacen de día y de noche de muerte, o que haya un coche aparcado en tu puerta. Tengo claro que lo que estoy haciendo es necesario para la supervivencia del Sevilla. El día que considere que no puedo gestionar el Sevilla, me iré. A nivel personal esto no me merece la pena”, comenzó a afirmando el dirigente, tras señalar a José Ignacio Navarro como la "persona idónea" para asumir la dirección deportiva y despedir con honor a Gudelj, "uno de los jugadores más grandes de nuestra historia".

Insistiendo en aludir al pacto de socios firmado entre los principales accionistas en 2019 y el respaldo que tiene por parte de los mismos para justificar su continuidad al frente de la entidad, Del Nido Carrasco no quiso aclarar si existe realmente una cláusula de cinco millones de euros que tendría que pagar si se va. “Estoy en el Sevilla porque quiero garantizar la viabilidad económica del club y estoy sujeto a un pacto de confidencialidad y lo respeto. El día que se vendan los paquetes mayoritarios me iré a mi casa igual que he venido. Si tendré sensación de alivio o no, el tiempo lo marcará", apuntó.

La manifestación del 18 de junio

“Con respecto a la manifestación, ya he dicho que respeto a todos los aficionados. Pero cuento con el respaldo de todo el consejo. No he venido al fútbol a hacer amigos, sino a garantizar el futuro del Sevilla. Me gustaría tener 200 millones de euros para fichajes, como en la 19-20. El año pasado vendimos a nuestros dos mejores jugadores e Idumbo por 70 millones y nos gastamos 250.000 euros. Ésa no hubiera sido mi carta a los Reyes Magos para ser el presidente del Sevilla. Pero me vincula al club el pacto y la responsabilidad de que las medidas que se están tomando son necesarias para garantizar la supervivencia. ¿Si entraría mi padre por mí? Hay un pacto con cláusulas de confidencialidad desde 2019”, recalcó.

La losa de Niaanzou, Joan Jordán o Marcao y la ampliación de capital

Por otro lado, y desligándose de un proceso de venta que no le compete, el mandatario nervionense quiso aclarar con datos concretos la situación económica del club, apuntando, sin dar nombres, que el gran problema está en la losa económica que suponen los salarios de jugadores como Nianzou, Marcao o Joan Jordán. “La deuda neta del Sevilla son 88 millones de euros. Este año se va a volver a mejorar la cuenta de pérdidas y ganancias, que pasó de 84 a 54 millones. Ahora mismo tenemos más de 50 millones en caja y no hay tensiones de tesorería. Y 104,3 millones de patrimonio neto contra la causa de disolución. A día de hoy no podemos inscribir a Juan Iglesias, Guridi y debemos dinero de las inscripciones del año pasado. El problema del Sevilla es de límite de plantilla. Con una ampliación de capital de 80 millones de euros generaríamos 20 millones de límite, sí, pero el Sevilla no necesita una ampliación de capital para seguir regenerándose. Pero si se produce, tendríamos una plantilla más cara que en teoría es más buena. Pero no vamos a llorar ni poner excusas, sino que vamos a trabajar para tener un equipo competitivo y mantener la categoría", explicó.

"El pacto tiene cláusulas de confidencialidad, es que no le puedo decir otra cosa. Estoy en el club porque me respalda el capital social y por responsabilidad. Es la respuesta que le puedo dar. Hay un proceso de venta del club y el consejo que va gestionar mientras tanto el club es el actual y el presidente soy yo. Los accionistas confían al igual que LaLiga y los posibles compradores. La hoja de ruta es la que hay que seguir. Mientras no subsanemos esos errores económicos que nos penalizan con jugadores de contratos de Champions, pues seguiremos compitiendo en las mismas circunstancias. Por suerte esos contratos acaban en 2027 y entonces se podrán confeccionar plantillas de entre 80 y 120 millones de euros. Es la hoja de ruta a seguir, ya sea conmigo o con Pepito Pérez. Nuestra realidad económica es la que es", insisti, respondiendo además a otras cuestiones relacionadas con la situación de la entidad y la suya personal

Posible reunión con su padre y la opción de no sentarse en el palco

“Por el bien del Sevilla me reúno con quien sea, también con Del Nido Benavente. ¿No sentarme en el palco? Mientras sea presidente del Sevilla, lo haré, en casa y fuera. Los accionistas ya han hecho un comunicado de que estamos en un periodo transitorio y mientras dure ese proceso trabajaremos, cuando se venda me iré. Si no me sintiera con fuerzas no estaría aquí".

La reforma del Sánchez-Pizjuán

"Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía nos han dado permiso para seguir construyendo el nuevo estadio, pero ya veremos si esa decisión nos corresponde a nosotros o a unos nuevos dueños".

¿Cómo se ha llegado a la actual situación?

"Estuvimos 10 temporadas en competiciones europeas. El Sevilla pasa de ingresar 260 millones a 110. Como preveíamos que eso podía pasar suscribimos esos créditos, pero es que es complicado. Al final, haces una estructura confirme a los ingresos que tienes, no se hacen proyectos de un año. Entonces, estamos tomando las medidas para mejorar esa situación y garantizar el futuro".