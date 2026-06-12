José Ignacio Navarro ofrece detalles de la planificación del Sevilla: Alexis, Vlachodimos, Patrik Mercado, Rafa Mir, Nianzou...

Aunque no quiso profundizar en nombres propios ni fijar un objetivo concreto para la 26/27, el nuevo director deportivo nervionense sí se refirió a algunos casos concretos, insistiendo en que trabaja junto a Luis García Plaza para construir una plantilla lo más competitiva posible dentro de la realidad económica del club

El Sevilla FC, en medio de un proceso de venta que ya tiene nuevo comprador, como ha adelantado ESTADIO Deportivo, ha presentado este viernes a José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo. El sevillano, de hecho, ya viene ejerciendo como tal desde antes incluso de que se formalizara la salida de Antonio Cordón, cerrando el fichaje de Jon Guridi, que se suma a los de Juan Iglesias y Arouna Sangante, que debe ser el próximo en hacer oficial.

Contrato por tres temporadas, hasta 2029

Su contrato es por tres temporadas, lo que de algún modo ha sorprendido, pero el que fuese también secretario técnico del Real Betis, aunque sevillista confeso, restó importancia a ese hecho. "Estar aquí sentado es un motivo de orgullo. Considero que es una oportunidad y trabajaremos de la mejor manera posible para conseguir el objetivo. Se viene buscando constancia para lograr la estabilidad deportiva y económica de la entidad. ¿2029? El fútbol es día a día, aunque hay que ponerle una fecha al contrato. Cordón entendía que su reto en el Sevilla había terminado y yo entendía lo contrario. Nos dimos un tiempo prudencial el club y yo para ver si podían seguir unidos nuestros caminos. Decidí afrontar este desafío, estoy satisfecho de ese paso dado, con ganas de tirar hacia adelante”, afirmó.

“Me gustaría dar las gracias al presidente y al consejo, también a mi familia que siempre me ha acompañado, a todos los compañeros que me han ayudado y unas palabras de cariño a Antonio Cordón, que hemos trabajado codo con codo en los 12 últimos años. Inicié mi carrera profesional en el Sevilla, tengo 29 años de experiencia. Me gusta estar cercano a la gente y me ha tocado meterme más de lleno en negociaciones. Creo en las estructuras y en los proyectos. Debemos establecer procesos, eso nos hará más fuerte como club”, señaló sobre su llegada al cargo y la filosofía que espera implantar.

La situación de Patrik Mercado

En cuanto a nombres propios, aunque fue reacio, José Ignacio Navarro sí se refirió la situación de Patrik Mercado, cuyo principio de acuerdo quiere hacer valer a toda costa su club, Independiente del Valle, pese a la grave lesión que sufre. "A falta de oficialidad aún no es jugador del Sevilla. Es un nombre que está ahí, pero para que se dé tiene que cumplir una serie de condicionantes y ya veremos cuando llegue el momento. En este momento no es jugador del Sevilla", explicó.

Así marcha la planificación del Sevilla FC

"Nos tenemos que adaptar a la realidad económica y deportiva del club, hay que cumplir la normativa de LaLiga, que condiciona. Ya vimos el año pasado que muchos equipos llegamos a última hora con dificultades para inscribir. Se intentará optimizar los recursos que tengamos y que la plantilla que construyamos nos ayude a conseguir el objetivo. A día de hoy se están produciendo muchas llamadas e informaciones y ya veremos cómo queda conformada la plantilla. Que seamos un equipo con identidad, competitivo y que la afición se encuentre contenta y se vea reflejada. La camiseta del Sevilla tiene un peso a la hora de llamar jugadores y también tenemos futbolistas apetecibles en el mercado, muchos de ellos internacionales. El tema de la venta no compete a mis funciones, lo tendrán que ver los máximos accionistas. De eso no depende de que el Sevilla pueda fichar o no, sino de nuestra capacidad para generar ese límite", añadió sobre la marcha actual de la planificación, sin valorar la posible venta de jugadores como Oso o Akor Adams.

La marcha de Gudelj y la renovación de Alexis

No tuvo reparos en cambio el director deportivo sevillista en elogiar la figura de Gudelj tras confirmar su adiós y explicar que con Alexis Sánchez sí existe la intención de renovarlo. "Es el momento idóneo para poner fin a su etapa en el Sevilla. Le doy la gracias a Nema, ha sido un capitán y ha ganado dos Europa Leagues con esta camiseta. Ha ayudado a todos los que nos hemos incorporado. Tiene las puertas del Sevilla abiertas para él y su familia. Respecto a Alexis, estamos en conversaciones con su agente, la intención de ambas partes es llegar a un acuerdo y queremos darle lo máximo que el Sevilla puede darle en estos momentos”, destacó.

El regreso de Vlachodimos y la venta de Rubén Vargas

Por otro lado, Navarro no quiso descartar la continuidad de Vlachodimos. "Es un portero que hemos disfrutado, ha hecho una gran temporada. Tiene su ficha con el Newcastle y debemos respetar su contrato. Es una posición que debemos reforzar, ya veremos qué pasa a lo largo del mercado”, afirmó, sin dar detalles en cambio sobre una posible venta de Rubén Vargas: "Estamos orgullosos de que represente al Sevilla con Suiza en el Mundial, junto a Sow. Tuvo un infortunio en el entrenamiento y estamos en contacto con su agente, dispone de contrato en vigor y que pase lo que tenga que pasar”.

El rol de Luis García Plaza en la planificación

“El míster está totalmente implicado en la planificación deportiva, estamos siempre en contacto. Tenemos claro el perfil de jugador que nos dé rendimiento y aporte ilusión. El técnico es el responsable de sacarle rendimiento a los jugadores. Él nos va marcando los perfiles que quiere y a partir de ahí se le dan varias alternativas y elegimos nosotros. Marcar un objetivo a 12 de junio no se asustaría a los tiempos. Tenemos que tener una plantilla lo más competitiva posible y a partir de ahí miraremos el objetivo. El objetivo es buscar run equilibrio de jóvenes y veteranos, de jugadores que ayuden a elevar la calidad de la plantilla y nos de esa estabilidad deportiva y económica. Estamos en una fase de construcción del equipo. Hay posiciones donde necesitamos reforzar más el equipo, pero ya se verá durante el mercado", añadió sobre el papel de Luis García Plaza.

La situación de Nianzou o Joan Jordán y los cedidos que vuelven

Además, el nuevo director deportivo sevillista admitió que el sueldo de jugadores como Nianzou, Jordán o Marcao supone un lastre. “Son jugadores que tienen contrato en vigor. Estamos trabajando en entradas y salidas. Nos perjudicaría mucho hablar de nombres propios a día de hoy”, sentenció, sin aclarar tampoco el futuro de los cedidos que regresan: "Pedrosa y Rafa Mir tienen contrato con el Elche hasta el 30 de junio y se incluye una opción de compra. Todavía no se han manifestado”.