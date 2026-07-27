La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 28 de julio de 2026

La apuesta del Sevilla para su delantera, un nombre que se le escapa al Betis, Mbappé rompe su silencio y el Madrid aprieta por Rodri...

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 28 de julio de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 28 de julio de 2027:

- Apuesta por el '9'

En Argentina anuncian que el Sevilla ha presentado ya una propuesta por David Romero, ariete de 23 años propiedad de Tigre, que presenta muy buenos números en este 2026 y cuenta con otras dos ofertas concretas: de Boca Juniors y del Parma italiano; la prioridad del argentino es jugar en Europa.

- El Betis tacha a Dovbyk

La Roma se había cerrado en banda a una cesión y exigía un traspaso inalcanzable para el club verdiblanco pero finalmente se marcha a préstamo al Bolonia, tras las presiones recibidas por el jugador ucraniano.

- Mbappé reaparece

El delantero rompe su silencio tras el Mundial: "Duele y seguirá doliendo durante un tiempo, no os voy a mentir sobre eso".

- Rodri, caliente

Real Madrid y Manchester City acercan posturas por el español, los ingleses piden 80 millones de euros, cifra superior a los 60 que se ha marcado el cuadro blanco.