Por fin llegaron tantos no a balón parado, en concreto dos a favor y uno en contra de los nervionenses, que cuentan por victorias sus compromisos en la Carretera de Utrera justo a unos días de marcharse al 'stage' de Países Bajos, del que volverán con tres duelos más jugados

La celebración del primer tanto de los blanquirrojos ante el conjunto caballa.SFC

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 27 de julio de 2026:

- SEVILLA FC 2-1 AD CEUTA FC / DESCORCHADO

Los dos primeros goles de jugada llegan en el cuarto amistoso, justo tras quedarse sin delantero nato, e impiden que el primero también que no encajan de estrategia frene el segundo triunfo estival de los nervionenses

- LO DE DIEGO CONDE PINTA MAL

La lesión en el hombro izquierdo que sufrió en Granada le dejará fuera del 'stage' de Marbella y casi seguro del resto de la pretemporada: Pellegrini deberá tirar del juvenil Zhuravskyi para acompañar a Álvaro Valles y Manu González

- EL PSG SE RETIRA

Los parisinos abandonan la subasta por Diomande y dejan el camino expedito para que el Real Madrid complete en los próximos días el fichaje (superior a los 100 millones de euros) del extremo del Leipzig

- HISTORIA DE POGACAR

Van der Poel vence en la última etapa al esloveno, que entra en la página de oro del Tour al igualar los cinco títulos de los míticos Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain.