El PSG se baja de la carrera por Diomande y deja vía libre al Real Madrid

El futuro de la joven perla marfileña está a punto de resolverse, con el club español a punto de completar el traspaso gracias a la retirada del equipo de Luis Enrique en la batalla por su fichaje

El nombre de Yan Diomande acapara el mercado de fichajes en los últimos días, con un auténtico culebrón entre los grandes clubes de Europa por el traspaso de una de las grandes joyas del fútbol actual, especialmente tras despuntar en el Mundial 2026. El jugador de Costa de Marfil ha sido clave en su selección, dando un salto a nivel internacional, aunque ya había llamado la atención gracias a su destacada temporada en la Bundesliga.

Con sólo 19 años, el extremo derecho anotó 13 goles y repartió 10 asistencias en el pasado curso con el RB Leipzig. Por ello, el Real Madrid, el París Saint-Germain, el Manchester City y el Liverpool, entre otros, se han interesado en su fichaje. Ahora, su futuro está a punto de decidirse, especialmente tras el abandono del club francés en la carrera por su traspaso.

El PSG de Luis Enrique se retira de la puja por el fichaje de Yan Diomande

El RB Leipzig ya da por hecho la salida de Diomande de su equipo y de la Bundesliga, a pesar de que tiene contrato vigente hasta junio de 2029. Pero la pelea entre Real Madrid y PSG por llevarse al jugador ha dejado claro que los bávaros poco pueden hacer ante la puja de los grandes equipos de Europa. Aunque eso sí, ya hay un claro candidato para llevarse a Diomande, que es el club que preside Florentino Pérez.

El París Saint-Germain se ha retirado de las negociaciones con el Leipzig para completar el fichaje del extremo. El motivo de este paso atrás del equipo que dirige Luis Enrique es que la cifra que pide el club alemán es demasiado elevada, queriendo 130 millones de euros por el traspaso de una de las grandes joyas del mercado, pero que aún ha jugado 'pocos' partidos en la élite. Por ello, el Real Madrid queda como principal candidato indiscutible, a un paso de hacer oficial la incorporación del atacante.

El fichaje de Diomande por el Real Madrid, a punto

El club español era el que más avanzadas llevaba las negociaciones para hacerse con el traspaso de la joven perla marfileña, pero es cierto que ahora se le allana el camino de forma considerable. La bajada del PSG de esta puja por sellar uno de los movimientos de este mercado de fichajes deja al Real Madrid a un sólo paso de completar su fichaje, a la espera de la firma del contrato y de que el futbolista pase el reconocimiento médico.

La operación se va a cerrar por un precio estimado entre 115 y 120 millones de euros, lo que supondría uno de los fichajes más caros de la historia del Real Madrid. El club que dirige José Mourinho se está moviendo mucho en esta ventana de fichajes, a la espera de resolver el futuro de Vinicius, con el interés del Arsenal en su fichaje si finalmente no renueva con los blancos.