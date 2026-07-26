El futuro del Cuti Romero entra en su fase decisiva: 40 millones por el argentino

El central argentino está en la agenda de clubes como el Barcelona y el Atlético de Madrid, pero el Inter de Milan toma la delantera en la carrera por su fichaje y presenta una primera oferta

El Mundial 2026 está siendo clave en este mercado de fichajes, poniendo en el foco a jugadores que han destacado con sus selecciones. Uno de los grandes protagonistas está siendo Yan Diomandé, que tiene negociaciones muy avanzadas con el Real Madrid, y también está destacando el 'Cuti' Romero, quién llama la atención del FC Barcelona y Atlético de Madrid.

A pesar del interés de estos equipos españoles en hacerse con su fichaje, ya hay un equipo que toma la delantera en las negociaciones con el Tottenham. Es el Inter de Milan el que va primero en la carrera por hacerse con los servicios del defensa argentino, presentando ya una gran oferta por el traspaso del finalista del Mundial.

El Inter acelera por el Cuti Romero y presenta una oferta de 40 millones

Cristian 'Cuti' Romero ha sido uno de los defensas más destacados de la competición, siendo decisivo en Argentina para alcanzar la final del Mundial. Por ello, ahora está en el radar de grandes clubes de Europa. El central tiene contrato vigente con el Tottenham hasta junio de 2029, por lo que el Tottenham va a tratar de sacar gran beneficio económico por su marcha. En un primer movimiento para llegar a un acuerdo con el equipo que dirige Roberto De Zerbi, los 'neroazzurro' van a poner 40 millones de euros sobre la mesa para completar su fichaje, adelantándose así a los clubes españoles.

La clave de la marcha del Cuti Romero del Tottenham está en los resultados deportivos del club inglés, al igual que ocurre con su compañero, Bruno Guimaraes, quién está cerca de llegar al equipo campeón de la Premier. Los 'Spurs' han cerrado la temporada en las últimas posiciones de la tabla, mientras que el Inter competirá en la Champions el próximo curso.

Portazo para el Barça y el Atleti por el fichaje del Cuti Romero

Las negociaciones aún no se han resuelto, pero es verdad que el Inter cada vez está más cerca de completar el fichaje del jugador argentino. ¿Por qué el club italiano? Hay un par de motivos que acercan a Romero a la Serie A. El primero de ellos es que ya conoce bien el fútbol italiano, después de haber pasado por clubes como la Juventus y el Atalanta. Además, los 'neroazzurro' le ofrece un proyecto con opciones de ganar títulos, y con él como titular, algo que se complica más en los equipos de La Liga.

De igual forma, los agentes del defensa argentino llevan las negociaciones muy avanzadas con el equipo italiano. El único impedimento ahora mismo es la cantidad económica. El Tottenham no va a aceptar una oferta por menos de 50 millones de euros, mientras que los italianos tratan de rebajar un poco el precio del central argentino.