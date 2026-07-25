Demichelis se pronuncia sobre el futuro de Diomande mientras el Manchester City entra en la puja

El nuevo técnico del RB Leipzig empieza a asumir la salida de la nueva joya mundial, que tiene al Real Madrid persiguiendo su fichaje, pero otros grandes clubes aparecen en escena

El mercado de fichaje tiene un nuevo gran protagonista. Se trata de Yan Diomande, quién a sus 19 años está desatando una puja entre los grandes clubes a nivel internacional. El jugador del RB Leipzig captó todas las miradas gracias a su gran temporada en la Bundesliga, anotando 13 goles y repartiendo 10 asistencias, pero se ha convertido en una auténtica joya gracias a su explosión en el Mundial 2026.

El jugador de Costa de Marfil fue muy destacado en su selección, a pesar de que cayeron eliminados rápidamente, por lo que hay una auténtica pelea para hacerse con su fichaje. Sin embargo, el extremo derecho aún tiene contrato con el club alemán, que ya se pronuncia sobre su futuro, asumiendo que poco pueden hacer ante un inminente traspaso.

El RB Leipzig empieza a asumir la marcha de Yan Diomande

El RB Leipzig ya ha comenzado su pretemporada y aunque Yan Diomande tiene contrato con ellos hasta 2030, son conscientes de que las posibilidades de que se quede en la Bundesliga cada vez son menores. De hecho, es el propio Martín Demichelis, el nuevo entrenador del combinado alemán, el que se ha pronunciado tímidamente sobre el futuro del jugador.

"Sigue siendo jugador del RB Leipzig, pero en el fútbol, todo puede pasar" han sido las palabras de Demichelis sobre Diomande tras el partido amistoso que ha disputado el equipo del Red Bull Arena. Una frase con la que no quería dar mucho detalle, pero que demuestra que ya se hacen a la idea de la salida del jugador, al dejar su futuro en el aire. Y es comprensible, ya que tiene a los grandes clubes de Europa persiguiendo al extremo.

El Manchester City irrumpe en los planes del Real Madrid por el fichaje de Diomande

Lo que aún no está clara es cuál será el próximo destino del jugador marfileño. En principio, el extremo quería incorporarse al PSG, pero el equipo que dirige Luis Enrique necesita dar salida a otros jugadores primero, por lo que aún no se han podido meter en la carrera por hacerse con sus servicios. Hasta el momento es el Real Madrid el que más opciones tiene, aunque ahora es el Manchester City el que ha entrado en escena.

El Real Madrid ha presentado una oferta de 100 millones por el joven jugador marfileño, aunque los bávaros la han rechazado, reclamando más dinero y proponiendo 130 millones para completar el traspaso. Mientras la entidad madrileña valora la viabilidad, el City ha aprovechado para tratar de arrebatarles el fichaje. Los ingleses también apuntan a una cifra de 100 millones por el jugador, y ya ha habido contactos con el club alemán, aunque el Leipzig quiere completar su traspaso por 120 millones aproximadamente.