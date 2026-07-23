Yan Diomande elige destino entre los grandes de Europa tras ser una de las revelaciones del Mundial

El joven delantero marfileño se ha convertido en una de las grandes joyas de este mercado de fichajes, con interés de clubes como el Real Madrid, PSG o Liverpool, pero Diomande ya ha elegido su próximo destino a la espera de las negociaciones

El Mundial 2026 ha sido un escenario perfecto para que grandes promesas del fútbol den un paso al frente. Entre ellas, ha sobresalido Yan Diomande, a pesar de haber estado poco tiempo compitiendo debido a la rápida eliminación de Costa de Marfil. Sin embargo, las sensaciones del extremo derecho han sido muy positivas, siendo una pieza clave de su selección con sólo 19 años. Por ello, los grandes clubes de Europa se pelean por él.

El jugador marfileño ya había llamado la atención a nivel internacional gracias a su espectacular temporada con el RB Leipzig, en la que ha marcado 13 goles y ha dado 10 asistencias en el club alemán, que ya va asumiendo su marcha a pesar de que nunca han querido dejar escapar a una de las grandes revelaciones de su equipo. Una situación que está cada vez más cerca, con Diomande escogiendo su nuevo destino ante el interés en su fichaje que han mostrado Real Madrid, París Saint-Germain, Liverpool y Arsenal.

Yan Diomande escoge al PSG y pide que aceleren por su fichaje

El delantero sabe que saldrá del Leipzig este verano tras su explosión a nivel internacional, pero su deseo es incorporarse al París Saint-Germain entre todos los candidatos que tiene para elegir. El marfileño ya ha elegido su próximo destino y quiere unirse al equipo de Luis Enrique en el Parque de los Príncipes. De hecho, Diomande ya ha alcanzado un acuerdo verbal con el club parisino, pero les presiona para que se lancen a por su fichaje lo más rápido posible.

El extremo derecho quiere ser parte del vigente campeón de la Champions League, especialmente tras tener un acuerdo con ellos. De completarse su fichaje, llegaría a París por cinco temporadas, hasta 2031. Un traspaso que se completaría por 120 millones de euros, llevándose a una de las grandes joyas del mercado.

Diomande se decanta por el PSG ante el interés de Real Madrid y Arsenal

El motivo de que Diomande quiera acelerar los movimientos del PSG por su fichaje es porque quiere llegar a París si o sí, y no quiere que otro equipo complete su fichaje. Estos otros clubes dispuestos a soltar un dineral por hacerse con sus servicios son Real Madrid, Liverpool y Arsenal, cambiando su destino de la deseada Ligue 1 a La Liga o la Premier League.

De hecho, el club que dirige Florentino Pérez ha puesto 100 millones sobre la mesa. Mientras tanto, el PSG aún no puede completar el fichaje de Diomande ya que tiene que darle salida a otros jugadores primero. Sobre todo, están inmersos en el futuro de Bradley Barcola, que también ha hecho un gran Mundial con Francia.

El RB Leipzig tiene la última palabra sobre el fichaje de Yan Diomante, una de las revelaciones del Mundial 2026

A pesar de los deseos del jugador, la última palabra la tendrá el RB Leipzig, el club alemán en el que ha destacado y con el que tiene contrato hasta 2030. Por ello, los bávaros no aceptarán una oferta por menos de 100 millones, conscientes del diamante en bruto que tienen entre sus filas.