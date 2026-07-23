El Bayern de Múnich mueve ficha con Harry Kane ante el interés del Barça

El delantero inglés ha hecho un gran Mundial y a su término el club alemán quiere garantizarse sus servicios durante varios años más, alejando así el interés de equipos como el FC Barcelona, con negociaciones muy avanzadas para decidir su futuro

Harry Kane ha hecho la mejor temporada de su carrera en el fútbol. No sólo ha superado los 60 goles durante el curso regular con el Bayern de Múnich, también ha dado un golpe sobre la mesa en el Mundial 2026, siendo uno de los máximos goleadores del torneo y una pieza clave para Inglaterra, junto con Jude Bellingham. Por ello, el club alemán ha tenido que mover ficha ante unas cifras de delantero de récord.

Una vez finalizado el Mundial, el vigente ganador de la Bundesliga ha puesto sobre la mesa una oferta de renovación a Harry Kane, que le vincularía al conjunto alemán hasta 2029. Un nuevo contrato que trata de evitar que el delantero inglés salga del equipo en este mercado de fichajes o el próximo año, cuando se iría como agente libre, ante el interés de clubes como el FC Barcelona.

Harry Kane aceptará la oferta de renovación del Bayern de Múnich hasta 2029

Harry Kane ha anotado 61 goles y ha repartido siete asistencias con el Bayern de Múnich esta temporada, que les ha valido para ser campeones de la Bundesliga y para alcanzar las semifinales de Champions. Además, su actuación en el Mundial con Inglaterra también ha sido muy destacada, alcanzando los seis goles para ser fundamental para la selección que dirige Thomas Tuchel.

Unos números de auténtico 'killer' en el área, por lo que el Bayern de Múnich ha empezado a trazar el futuro del jugador inglés. Kane tiene contrato con los alemanes hasta junio de 2027, pero tiene muchos pretendientes, por lo que los bávaros intentan alargar su vinculación. Y tal y como reportan los medios germanos, Harry Kane aceptará esta oferta y firmará la renovación con el Bayern en las próximas semanas, ampliando su unión hasta 2029, con las negociaciones ya muy avanzadas entre ambas partes.

El Bayern de Múnich aleja el interés del Barça y Al-Hilal en Harry Kane

Esta oferta de renovación es una estrategia clara del Bayern de Múnich. En primer lugar porque no quieren perder a su delantero estrella, a pesar de sus 32 años, pero también el club alemán deja claro que Kane no está en venta a otros otros equipos que han preguntado por él. El más interesado ha sido el FC Barcelona, especialmente si se despiden de Ferrán Torres, aunque también ha recibido la llamada de Arabia, con el Al-Hilal muy interesado.

Sin embargo, la renovación de Harry Kane con el Bayern ha entrado en su recta final, por lo que se resuelve, a la espera de la confirmación definitiva, el futuro de uno de los mejores delanteros de la actualidad.