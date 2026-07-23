Córdoba - Sevilla: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el tercer amistoso de la pretemporada sevillista

El Estadio Nuevo Arcángel de la vecina localidad cordobesa acoge el tercer test de preparación para los pupilos de Luis García Plaza, que hasta la fecha suman una victoria y una derrota, ambas con marcadores por la mínima

El Sevilla FC visita este jueves al Córdoba CF en el IV Trofeo Puertas de Córdoba que cada verano organiza el club blanquiverde y que servirá como tercera piedra de toque para el equipo adiestrado por Luis García Plaza, que sigue tirando básicamente de canteranos a la espera de que el club cierre traspasos estratégicos para poder ampliar la lista de cuatro fichajes oficiales que engrosan Jon Guridi, Juan Iglesias, Arouna Sangante y Odysseas Vlachodimos -cedido por segundo curso-.

Así llega el Sevilla FC

El Sevilla FC 2026/2027 se estrenó el pasado 11 de julio con un choque a puerta cerrada ante el Juventud de Torremolinos CF que se saldó con una victoria por la mínima (1-0), gracias a un tanto de penalti de Miguel Sierra. El extremo canterano fue el primer goleador de la pretemporada y de momento es el único, ya que el equipo nervionense cayó por 1-0 en su visita al KS Cracovia del pasado día 19.

El próximo domingo recibirá a la AD Ceuta (26-J) y luego viajará hasta los Países Bajos, donde se medirá al NEC Nimega (31-J) y al FC Utrecht (2 de agosto) neerlandeses. Por último, cerrará el calendario estival con un duelo en Alemania ante el Bayer Leverkusen (8-A). Para visitar al Córdoba, García Plaza cuenta con seis bajas; sin contar el nutrido grupo de descartes.

Córdoba - Sevilla: fecha y horario del IV Trofeo Puertas de Córdoba

El tercer duelo de la pretemporada del Sevilla FC, que le enfrentará ante el Córdoba CF, tendrá lugar este jueves, día 23 de julio de 2026, a partir de las 21:00 horas en el Estadio El Arcángel de la capital cordobesa.

¿Dónde ver en directo por televisión el amistoso de pretemporada Córdoba - Sevilla?

Este partido estival se podrá ver a través de los canales de SevillaFC+, la plataforma de contenidos en directo y bajo demanda del club blanquirrojo, que ofrece la posibilidad de seguir el encuentro a través de dispositivos móviles o compartiendo pantalla con tu televisión a través de cualquier periférico o dispositivo de proyección inalámbrica ('screen mirroring', en inglés) como Google Chromecast o Airplay.

Asimismo, la aplicación SevillaFC+ -descargable en Apple Store o Google Play- también es compatible para SmartTVs que funcionen con sistemas operativos Android TV, Apple TV, Fire Stick de Amazon y en app's compatibles para los modelos de televisores Samsung y LG.

¿Cómo seguir online el Córdoba - Sevilla de este jueves?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de premporada que este jueves enfrenta al Córdoba Club de Fútbol y al Sevilla Fútbol Club, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo continental y una completa cobertura con la crónica, así como con las posteriores declaraciones de los protagonistas.