Dos bajas en el Sevilla para medirse al Córdoba que hablan por sí solas: una nueva venta se cocina en Nervión

Luis García Plaza ha desplazado a 24 futbolistas, la mayoría de ellos canteranos, ante el carrusel de ausencias por lesión y por decisión técnica, como las últimas de Ejuke y Pedrosa

El Sevilla FC avanza en su pretemporada y este miércoles disputará su tercer amistoso del verano, en el que se medirá a un Córdoba de Segunda división que elevará el nivel de exigencia. Tras derrotar por la mínima al Juventud Torremolinos, de Primera RFEF, y caer por el mismo resultado en su visita al KS Cracovia, de la máxima categoría en Polonia, esta noche, a las 21:00 horas, toca comparecer en el Nuevo Arcángel con motivo del IV Trofeo Puertas de Córdoba, aunque los efectivos del primer equipo a disposición de Luis García Plaza son bastante escasos.

Viajan 9 jugadores del primer equipo

Tras la venta de Akor Adams y el la salida de Tanguy Nianzou ya son nueve los jugadores que han abandonado el plantel con respecto a la pasada campaña, siendo por contra solo tres las caras nuevas. Eso, unido a la lista de lesionados y descartados, provoca que el técinco madrileño solo haya desplazado a la capital califal esta misma mañana a nueve jugadores profesionales: Vlachodimos, Carmona, Agoumé, Isaac Romero, Peque, Sangante, Juan Iglesias, Suazo y Jon Guridi.

Junto a ellos, como es habitual, viajan una gran cantidad de canteranos hasta completar la lista de 24, incluidos algunos que en realidad forman parte de la dinámica de la primera plantilla desde el curso pasado, como Manu Bueno, Oso, Alberto Flores o Miguel Sierra. Completan la nómina, además, otros 11 jóvenes valores, como son Manuel Ángel, Nico Guillén, Jesús Cruz, el meta Rafa Romero, Iker Muñoz, Mario Díaz, Ibra Sow, Jesuly, Lociga, Sergio Martínez y Jorge Moreno, siendo estos tres últimos novedades en la citación.

Kike Salas se suma a la enfermería

De la misma se cae Kike Salas por unas leves molestias en el cuádriceps, por lo que el central aruncitano se une a las ausencias por lesión de Marcao, Juanlu, Alfon, que se perderá toda la pretemporada, y Castrín. En el caso del gallego, ya regresó este pasado miércoles al trabajo con el grupo tras no poder ser de la partida en los dos primeros amistosos, pero aún es pronto para verlo en acción tras superar una pubalgia.

Pedrosa, al grupo de los descartados

Pero no queda ahí la lista de ausentes, entre los que también se encuentran los mundialistas Rubén Vargas y Djibril Sow, aún de vacaciones. Así, llaman la atención las bajas por decisión técnica (pues el club no ha aclarado otro motivo) de Adrià Pedrosa y Chidera Ejuke, ambos en la rampa de salida. En el caso del lateral zurdo, de hecho, se espera que desde mañana mismo pase a entrenarse al margen del grupo con los descartados Joan Jordán, Gattoni, Fábio Cardoso y Rafa Mir, según ha informado ABC de Sevilla. Tras su cesión en el Elche, que rechazó ejercer la opción de compra, el ex del Espanyol tiene dos años más de contrato pero no cuenta para García Plaza, por lo que se ha optado por 'presionarlo' de este modo después de que sí tuviese minutos en los dos choques de preparación ya disputados.

Se negocia la salida de Ejuke

Más sorprendente si cabe ha sido la ausencia de Ejuke, por el que se pretende percibir una plusvalía (entre 4 y 5 millones de euros) al quedar libre en 2027. El extremo nigeriano no ha acabado de cuajar en Nervión pese a sus innegables cualidades técnicas y la idea es hacer negocio con su traspaso, pues aterrizó gratis procedente del CSKA de Moscú. Así, su ausencia para medirse al Córdoba da a entender que su salida podría estar cercana. Es más, ya habría negociaciones en marcha y su futuro podría resolverse en las próximas horas, después de que haya sido relacionado con el Anderlecht belga, entre otros, manejando también propuestas de Arabia Saudí y Qatar.