El Elche comunica al Sevilla su decisión definitiva con Pedrosa: dos millones menos

El Elche le ha trasladado a los nervionenses que no tienen voluntad de ejecutar la opción de compra ni negociar por el lateral izquierdo por diferentes factores, por lo que se convierte en otro frente para José Ignacio Navarro

José Ignacio Navarro se enfrenta a un nuevo frente este mercado en el capítulo de salidas tras la confirmación de que también deberá resolver el futuro de otro de los futbolistas cedido la campaña pasada.

Así, a un día de que finalice su contrato de préstamo, el Elche le ha comunicado al club de Eduardo Dato que no tiene voluntad de ejecutar la opción de compra de Adrià Pedrosa ni negociar su incorporación, por lo que regresa a Nervión y el próximo lunes empezará la pretemporada a las órdenes de Luis García Plaza.

El Sevilla pierde dos millones de euros

El acuerdo de cesión incluía la posibilidad para los alicantinos de hacerse con sus servicios por algo más de dos millones, vía que ha declinado por diferentes razones, tal y como informa Alicante Plaza.

De ese modo, la entidad ilicitana ha tomado esta decisión tanto en función de su rendimiento y adaptación al equipo como por la inversión que tendría que realizar, no solo por la cantidad del traspaso, que posiblemente podría haber negociado, sino también por el hecho de tener que asumir su salario.

En total, Pedrosa disputó la campaña pasada 1.392 minutos repartidos en 32 partidos, con un saldo de un gol y dos asistencias, partiendo como titular en solo nueve partidos ligueros.

Dos años de contrato por delante y fuera de los planes de García Plaza

Por ende, ahora el balón está en el tejado del Sevilla, pues todavía le quedan dos años de contrato en Nervión y, sobre el papel, no entra en los planes del preparador sevillista al tener cubierta a día de hoy su posición con Gabriel Suazo y Oso.

Su caso es diferente a otro de los cedidos que vuelve, Alfon González, que sí inicia la pretemporada como una pieza más de cara a la temporada venidera tras estar seis meses a préstamo en el Villarreal, que también descartó hacerse con sus servicios.

Por tanto, la dirección deportiva le tendrá que encontrar una nueva salida a Pedrosa, con la preferencia de que sea un traspaso definitivo que le conceda algún rédito, sin descartar la cesión si no llegara ninguna propuesta para el traspaso.

Hay que tener en cuenta que el Sevilla obtendría ganancia por muy pequeña que sea, pues aterrizó en Nervión el verano de 2023 con la carta de libertad, y, además, se libraría su ficha, en un escalón intermedio al llegar gratis. A día de hoy, su valor de mercado asciende a 2,8 millones de euros.

El caso diferente de Rafa Mir, que también vuelve del Elche

También regresa tras su cesión en el Elche Rafa Mir, un caso mucho más complejo por su alto salario y el agravante de su condena de ocho años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de lesiones. El Sevilla busca la fórmula para desprenderse del murciano a sabiendas de que la legalidad no avala el despido por la sentencia.