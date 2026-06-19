Última hora sobre el futuro de Oso: renovación en marcha y nuevos pretendientes

El nombramiento de José Ignacio Navarro sirvió para que el nuevo director deportivo tome las riendas de unas negociaciones iniciadas semanas antes por Del Nido Carrasco y Agustín López, ahora más encaminadas para que el carrilero hispano-argentino selle su continuidad más allá de 2027

Joaquín Martínez y su hermano acaban de regresar de Argentina, donde han estado unos días (casi 12 años después de la última vez) con sus abuelos.IG

Se aclaró el panorama en lo que a la planificación del Sevilla FC se refiere con el nombramiento de José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo hasta 2029 y, con ello, se centralizaron mucho más las operaciones iniciadas semanas antes por el otrora secretario técnico de manera interina y, sobre todo, por la dupla Agustín López (coordinador de cantera) y José María del Nido Carrasco (presidente). Una de ellas, la de la ampliación de contrato de Joaquín Martínez Gauna, que termina el 30 de junio de 2027 y pide a gritos una actualización de salario conforme a su nuevo estatus en el primer equipo.

Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, tras una primera propuesta desde Nervión para que el carrilero zurdo siga cuatro años más hasta 2030) con un sueldo mejor y una cláusula de rescisión superior a los 20 millones de euros actuales, seguida de una contraoferta desde su agencia (AS1), las conversaciones han continuado en los últimos días de manera fluida, sin prisa pero sin pausa, y avanzando en pos de un acuerdo que, eso sí, todavía no se ha producido. Las partes son optimistas y todo podría quedar sellado antes del inicio de la campaña 26/27, aunque siguen abiertos todos los escenarios con un jugador que ha visitado la tierra de su familia tras casi 12 años sin ir.

El Estrasburgo, interesado pero sin mover ficha por ahora

El pretendiente más aventajado de Oso, como se desvelaba en estas páginas, es el Estrasburgo, club que pidió información sobre las condiciones de su fichaje y meditaba presentar una oferta formal que, por ahora, no se ha producido. Dudaban los alsacianos entre el hispano-argentino y un clon como Mateo del Blanco, lateral zurdo de Unión Santa Fe, pero tampoco se ha movido por él. Se lo está tomando con calma el club racinguista, que perdió a un Valentín Barco felizmente reconvertido en mediocentro antes de fichar por el Chelsea y que necesita competencia de nivel para Ben Chilwell.

Nuevos clubes interesados en Oso en España e Inglaterra

No descarta, más allá del interés en ampliar su vinculación para tener la sartén por el mango, el Sevilla FC desprenderse de Joaquín Martínez 'Oso' si llega una buena oferta, cercana a los diez millones de euros en que lo tasa la web especializada 'Transfermarkt'. Villarreal CF y RCD Espanyol preguntaron en su momento por las condiciones de la operación, no así la Real Sociedad, mucho menos con Javi López como moneda de cambio para rebajar el coste de la misma. Sin embargo, un equipo español con cierto poder económico y otro inglés (allí lo son todos) se han incorporado recientemente a la incipiente subasta por el hispano-argentino, tomando posiciones de momento.