Oso confiesa sus sueños de cara al futuro: "Jugar en la selección argentina, en River Plate y ganar un Mundial"

El lateral izquierdo sevillista, aunque nacido la localidad alicantina de Torrevieja, tiene claro que quiere vestir la camiseta albiceleste, un objetivo que se vio respaldado después de que Scaloni asegurase que lo tiene en su punto de ,ira

La irrupción de Joaquín Martínez 'Oso' ha sido una de las pocas buenas noticias en el Sevilla FC en esta última y sufrida temporada, en la que el equipo nervionense volvió a quedarse por segundo año consecutivo solo un punto por encima del descenso. A sus 22 años, el lateral zurdo, que ya debutó la pasada campaña en la Copa del Rey, ha aprovechado la confianza que le han brindado Matías Almeyda, primero, y Luis García Plaza, en el tramo final, para convertirse a día de hoy en uno de los mayores activos de la entidad blanquirroja.

Su valor de mercado se ha disparado hasta los 10 millones de euros y son varios los clubes que lo tienen en su punto de mira, como Estrasburgo, Villarreal, Espanyol o Real Sociedad. Por ello, aún no ha respondido a la oferta de renovación que le trasladaron desde el Sánchez-Pizjuán hace un par de semanas para ampliar su contrato más allá del 30 de junio de 2027. Su futuro es una incógnita, pues tampoco están cerrados en Nervión a la venta de un futbolista que ya posee una cláusula de rescisión de 20 millones. Pero, mientras tanto, los sueños de Oso mirando al futuro van más allá y llegan hasta el otro lado del charco.

Tiene claro su sentimiento argentino, pero tampoco reniega de España

"Jugar con la selección argentina, jugar en River Plate y, si Dios quiere, ganar un Mundial con Argentina". Esos son los tres grandes deseo del futbolista nacido en la localidad alicantina de Torrevieja, pero de padres argentino, que ha insistido en que su objetivo es vestir algún día la albiceleste. Una meta que vio mucho más cerca después de que Lionel Scaloni asegurase que lo ha seguido de cerca en varios partidos.

"Fue un momento muy feliz para mí y para toda mi familia, de mucho orgullo, y agradecido también a Scaloni porque se pudo ver un poco más mi amor por Argentina, por el sentimiento y el orgullo de ser argentino y de querer jugar en la selección argentina. Fue un momento de mucha euforia, de muchos mensajes de amigos, y ojalá algún día se pueda dar algún día. Tengo que seguir trabajando para que llegue ese tipo de momentos", señaló al respecto el sevillista en una entrevista concedida Gianluca Odasso en su país, adonde ha regresado para visitar a amigos y familiar después de un tiempo sin poder hacerlo por sus obligaciones futbolísticas.

Allí, Oso también ha dejado claro que, pese a todo, tampoco reniega de España, donde ha desarrollado toda su carrera, pasando por las canteras del Kelme, el Real Murcia y el Málaga antes de desembarcar en el Sevilla Atlético en 2022. "Me siento argentino y mi sueño es jugar es jugar con la selección argentina porque viene de mi familia, de todo lo que me han inculcado como persona, pero a mí España me lo ha dado todo. También me siento español, una cosa no quita la otra. Le tengo un amor a España increíble, he vivido toda mi vida allí y me siento un español más. Que quiera jugar con Argentina no significa que no sienta orgullo de ser español también", destacó.

El balance de su irrupción en el Sevilla FC: "Muy contento"

Después de haber disputado esta última temporada 24 partidos con la camiseta blanquirroja, en los que ha firmado dos goles y tres asistencias, el defensor lamenta que su salto no pudiese llegar antes por unos problemas físicos, pero en cualquier caso se muestra lógicamente más que satisfecho. "Muy contento. La temporada no empezó muy bien, tuvo una pequeña lesión en el sóleo que no me permitió estar al principio y luego me costó entrar por diferentes situaciones. Llegó la oportunidad en diciembre con el Valencia, la supe aprovechar y estoy muy feliz por cómo se ha dado todo. Tuve que esperar y seguir trabajando durante mucho tiempo al inicio de temporada para que llegara el momento, estuve preparado cuando llegó, así que super contento por todo lo que pasó", recalcó.

Por otro lado, el hispano-argentino desveló que Oso es un apodo heredado de su padre. "Había dos Joaquín en el equipo del barrio donde empecé y mis amigos comenzaron a llamarme Oso como a mi papá", señaló el sevillista, que se sometió un particular test en el que eligió al Santiago Bernabéu como el estadio más impresionante en el que ha jugado hasta la fecha y Lamine Yamal como el rival más complicado al que le tocado enfrentarse.

Guarda un 'tesoro' de Alexis Sánchez

Además, el lateral admitió que nunca olvidará el partido de su debut ante el Valencia en Mestalla y por ahora se queda con su golazo al Villarreal en La Cerámica. Obviamente, no tiene dudas en elegir a Messi por encima de Lamine Yamal y, "personalmente", también prefiere al ex nervionense Marcos Acuña en lugar de Tagliafico como espeje en su posición. Y como dato curioso, la camiseta que guarda como un tesoro no es suya: "La cambié con Alexis Sánchez cuando le di la asistencia en el derbi, que fue un gol muy bonito e importante y me quedé con ella".