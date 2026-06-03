Oso tiene claro su próximo paso: "Siempre quise jugar para Argentina; espero que se pueda cumplir"

El carrilero zurdo admite en su país, al que volverá esta semana "tras 11-12 años sin ir", que el hecho de que Scaloni lo nombrase fue "un sueño", presumiendo de ser hincha de River Plate: "Nos levantábamos a las cuatro de la mañana para verlo"

"Mis padres (Hernán Martínez y Ana Laura Gauna) vinieron para España en busca de trabajo y yo me crié acá en Torrevieja (ciudad costera de Alicante)", apuntaba Joaquín Martínez Gauna para comenzar su charla con el programa 'Cómo te va' de DSPORTS Radio, donde se definió para los que aún no le conozcan en la tierra natal de sus padres: "Soy un jugador bastante polivalente y me adapto muy bien a cualquier posición con tal de jugar, aunque mi explosión se dio jugando de lateral o carrilero por la banda izquierda". De hecho, en el filial llegó a jugar por banda derecha a pie cambiado y en el centro del campo.

Sin más preámbulos, Oso desveló que no tendría dudas a la hora de elegir una selección a la que defender: "Que Scaloni me haya nombrado es un sueño. Yo siempre tuve bien en claro que quería jugar para Argentina, porque mis padres son de allí. Me puso muy contento que alguien como él me nombrase. Trabajo día a día para eso y espero que algún día se pueda cumplir. Nunca tuve ninguna llamada ni ningún acercamiento por parte de España. Soy una persona muy serena; me tomo las cosas que me pasan con mucha naturalidad y tranquilidad, y eso me ha llevado a poder rendir como lo he hecho últimamente”.

Messi, un referente lógico

"Mi ídolo en el fútbol es Messi, desde siempre. No sé si me puedo parecer a algún futbolista específicamente, porque soy alguien ágil y funcional para jugar por la banda izquierda".

No va a Argentina desde que era niño

"El jueves voy a ir a Argentina para visitar a la familia, que es algo que hace mucho tiempo no puedo hacer debido a las pretemporadas y demás. Son 11-12 años sin ir a Argentina, así que tengo muchas ganas de ir al país".

River Plate, su objetivo

"Otro de mis sueños es jugar en River. Mi padre me inculcó siempre la pasión por el club. Nos levantábamos a las cuatro de la mañana para ver los partidos desde Europa. ¿La final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu? No pude estar allí y es algo que me hubiese gustado vivir. Mi padre y mi abuelo sí fueron. Jugar en el Monumental es algo que siempre he soñado".

Su apuesta para el Mundial

"Argentina tiene jugadores de grandísimo nivel y yo estaré apoyando como un aficionado más. Ojalá que se puedan conseguir grandes resultados. Como he dicho, me siento argentino, siempre lo he sido, pero estoy agradecido a España, porque me ha dado todo. Ellos también tienen una gran selección y son candidatos a ganar el Mundial".

Su futuro, en revisión estos días

En plenas negociaciones para ampliar su vinculación con el Sevilla FC más allá de 2027, el Estrasburgo ha aparecido con fuerza en el horizonte de Joaquín Martínez 'Oso', hasta el punto de que los alsacianos tienen previsto presentar en los próximos días una primera oferta formal por el hispano-argentino, por el que los nervionenses escuchan propuestas a partir de los 5-6 millones de euros, más o menos su tasación en las webs especializadas.

Se trata de un activo muy importante en el mercado para los blanquirrojos, que podrían saborear una jugosa plusvalía por el hecho de que llegó a coste cero en 2022 de los juveniles del Málaga CF. Con una planificación en el aire por la delicada situación institucional del club, tampoco habría que descartar su continuidad para seguir aumentando su valor con muchos minutos en blanquirrojo, pero lo cierto es que se considera perentorio reducir deuda y aumentar los ingresos.