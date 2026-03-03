Del "Oso no es titular" de Almeyda al acelerón del Sevilla FC para blindar su contrato: "A todo el mundo le encanta"

El hispano-argentino estaba siendo el mejor del Sevilla FC hasta su lesión muscular, volvió por todo lo alto en El Gran Derbi para liderar la reacción hasta el empate y ante el Rayo será titular por la sanción de Gabriel Suazo, a quien le va a costar recuperar el puesto. Agustín López, director de cantera, analiza su espectacular evolución en estos tres años

Joaquín Martínez 'Oso' tiene dorsal del filial y sólo cuenta con 22 años, pero fue el mejor del Sevilla FC desde su irrupción a finales de 2025 aprovechando una baja de Gabriel Suazo hasta la pequeña lesión muscular que le dejó fuera de combate. Matías Almeyda recordó que, por bien que lo esté haciendo el carrilero hispano-argentino "no ha sido nunca considerado como titular", ya que ese rol le corresponde al chileno. No obstante, no está tan claro, viendo cómo ha vuelto: fue el mejor en El Gran Derbi y en él se sustentó la remontada hasta empatar.

De hecho, dio la asistencia del 1-2 a Alexis Sánchez y no paró de percutir por su banda izquierda. Con contrato en vigor sólo hasta 2027 y sin parar de llamar la atención -de otros clubes e incluso de la selección de Argentina-, en las últimas horas proliferan noticias que apuntan a que el Sevilla FC ya trabaja en su renovación y blindaje. Desde el entorno más cercano al jugador transmiten a ESTADIO Deportivo mucha calma en ese sentido y aseguran que no habrá novedades inminentes. No obstante, el coordinador de cantera Agustín López ha confirmado este martes que Oso se ha convertido en un activo importantísimo para el ajustado proyecto que dirige Antonio Cordón.

Agustín López explica cómo se gestó el fichaje de Joaquín Martínez 'Oso' por el Sevilla FC

"En nuestro proceso de captación en cantera siempre hemos tenido dos líneas: una es la de los jugadores que se forman dentro de nuestra casa desde pequeños, como Bryan Gil, que llegó de Barabate siendo un niño y prácticamente lo criamos nosotros, y dos, el caso de Oso, que llega en su último año de Juvenil para terminar su fase de formación aquí. Sobre Oso, nosotros pusimos los ojos en él desde bastante tiempo antes y esperamos a ver si expiraba ese contrato con el Málaga o no para poder ficharlo para el Sevilla FC", ha explicado Agustín López en Canal Sur Radio.

El coordinador de la cantera de nervionense recuerda con nitidez aquella primavera de 2022: "Marcos Vallejo y yo estuvimos en una reunión con su padre, que es una persona encantadora; con una de las personas que llevan al jugador y con el propio jugador, con el que ya habíamos conversado en privado. Ante un fichaje importante que nos pasa el departamento de captación, nos gusta conocer a los jugadores y a las personas que rodean al jugador. En este caso de Oso, nos causó una impresión bárbara en lo personal y luego en lo futbolístico teníamos informes positivos".

Oso atravesó malos momentos que le tuvieron más fuera que dentro del Sevilla FC

"Oso venía para el Sevilla C, para adaptarse a la estructura del Sevilla, embeber esa identidad; pero pronto llama a las puertas del Sevilla Atlético y ha cumplido procesos. Ahora, dentro del primer equipo, también se tiene que seguir formando, ¡eh!", advierte Agustín López, antes de recordar que el hispano-argentino "ha pasado por momentos muy malos". "Tuvo una lesión grave en la pretemporada del verano que llegó a Sevilla y estuvo muchos meses apartado. Tuvimos paciencia en la formación y no nos volvimos locos".

"No le damos la carta de libertad a un jugador porque se lesione. Lo cuidamos, lo curamos y lo acompañamos. Luego, cuando Oso aparece en el Sevilla Atlético, ya va llamando poco a poco la atención en el primer equipo. La necesidad en banda izquierda que tenía el primer equipo hizo que tanto Almeyda ahora como el año pasado Víctor Orta lo contemplasen. Nosotros no teníamos ninguna duda de que ese jugador era Oso. Es nuestro trabajo. Ayudar e indicar y que luego decida el director deportivo en cuestión".

El salto definitivo de Oso al primer equipo del Sevilla FC

"Antonio Cordón ha confiado en nosotros plenamente y Oso ha dado el salto definitivo a la primera plantilla. Y luego hay una cosa importantísima: Oso ha irrumpido, no solo en el derbi. Ya vimos que hasta que tuvo esa pequeña lesión, jugaba con solvencia, con solidez y casi con veteranía. La presión le ha hecho crecerse y además es que él lo tiene dentro".

Oso ha sido siempre un chaval con una visión muy clara. Ve muy bien el fútbol dentro del terreno de juego. De hecho, organiza muy bien el equipo desde la banda. Oso tiene esa pausa para cambiar el ritmo, siempre adapta perfectamente su juego a las necesidades del partido... Es lo que estamos viendo y a todo el mundo le está encantando. Estamos activando un jugador de primer nivel por las cosas que piensa y por las cosas que desarrolla. ".

"El pase del otro día en el 1-2 en el campo del Betis, esa rosca en tres cuartos de campo que él lanza, eso es de un jugador de muchísimo nivel y de muchísimo talento. Luego está el pedazo de movimiento que hace Alexis Sánchez, que tiene el fútbol en la cabeza y ve ese tipo de pases que puede poner Oso. Cuando se une un jugador joven y talentoso con otro veterano y talentoso, todo va como la seda".