El Sevilla FC ya no tiene el límite salarial más bajo de LaLiga, pero el margen de acción es casi nulo

Tras el mercado invernal de fichajes, el Levante UD ha bajado casi a la mitad su gasto máximo en plantilla con respecto a septiembre de 2025 y se sitúa ya por debajo de los nervionenses, que siguen siendo el segundo equipo de Primera división con menor margen

El Sevilla FC mantiene en este mes de marzo de 2026 el exiguo límite salarial aprobado por LaLiga en septiembre de 2025, apenas 22 millones de euros que, eso sí, ahora ya no le tiene como colista de Primera división. El Levante UD, que ha bajado su rango desde los 35 hasta los 17 millones ocupa ahora la última plaza por debajo de los nervionenses. En el otro lado de la tabla, el del mayor crecimiento con respecto al inicio del curso está el FC Barcelona, que ha incrementado en 81,5 millones su capacidad de gasto en la plantilla hasta llegar a los 432,8 millones de euros.

Así, el club culé deja atrás sus problemas de los últimos años y adelanta en la segunda posición al Atlético de Madrid, que sube 10 kilos (hasta 336 milones). El líder sigue siendo el Real Madrid con con 761,2 millones, misma cifra que hace seis meses, según los datos del Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) que han sido actualizados por LaLiga este mismo martes.

El fichaje de Neal Maupay, con el dinero de Álvaro Ferllo, Ramón Martínez, Alfon González y Marcao Teixeira

"Fichamos a Maupay y nos quedamos sin límite. Prácticamente no nos queda nada, no voy a decir la cantidad pero es irrisoria. Son normas de LaLiga, no puedo hacer nada. Nos están ganando otros tipos de liga que tienen muchas más ventajas, nuestros jugadores se están marchando a otros lugares... Es lo que hay".

"Tenemos que trabajar con ello, hacernos fuertes con nuestro grupo, con nuestro entrenador, con nuestra afición, con nuestra cantera...", explicaba Antonio Cordón en la presentación del delantero galo, asegurando que su llegada se cuadro gracias a las rescisiones de Álvaro Ferllo, la venta de Ramón Martínez y la cesión de Alfon González más la baja de Marcao Teixeira por lesión.

"Dinero para hacer inversiones, en el fútbol español, lo tienen muy poquitos. Y si no estás en Europa, es lo que hay", exponía el director deportivo del Sevilla FC, Antonio Cordón, en su rueda de prensa para valorar el mercado invernal argumentando por qué era imposible fichar a Sergio Ramos. Luego, el presidente José María Del Nido Carrasco dijo la verdad de lo ocurrido con el central camero: "Su fichaje lo descarté yo", admitió escudándose en el proceso de compra del club por el propio futbolista.

Los Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) en LaLiga a fecha de marzo de 2026

El LCPD es el importe máximo que cada entidad de Primera y Segunda División puede consumir durante la temporada 2025/26, que incluye el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como en filiales, cantera y otras secciones.