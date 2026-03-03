Barcelona - Atlético de Madrid, en directo la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en vivo online

El conjunto azulgrana se aferra a su buen momento y a su fortaleza en el Camp Nou para buscar el milagro ante un cuadro colchonero que tiene en su mano volver 13 años después a una final del torneo del KO gracias al 4-0 de la ida

¡Muy buenas tardes! El Camp Nou acoge la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre un Barcelona que apela a la heroica , o más bien a un milagro, para tratar de remontar el 4-0 de la ida cosechado por un Atlético de Madrid prudente pese a todo , consciente de lo que es capaz el conjunto azulgrana. Los de Hansi Flick atraviesan por un gran momento, con la vuelta de Pedri y Lamine Yamal en plan estelar, y a ello se aferran ante un rival que nunca ha perdido por cinco goles de diferencias desde que Diego Simeon e se sienta en su banquillo. ¡Arrancamos con la previa!

Antes de conocer las alineaciones oficiales de Hansi Flick y Diego Simeone , os dejamos toda la información sobre los onces probables, así como la relativa a dónde ver el encuentro por TV en directo y cómo seguirlo de forma online .

Las otras veces que llegó a la vuelta con cuatro goles de desventaja, el Barça siempre cayó. Ocurrió en la Copa de Ferias de la 61/62 ante el Valencia (6-2 y 1-1), frente a la Real Sociedad en octavos de la Copa 68/69 (5-1 y 3-0), contra el Bayern de Múnich en semifinales de la Champions 12/13 (4-0 y 0-3) y ante al Athletic en la Supercopa de España de 2015 (4-0 y 1-1).

En toda su historia, el Barcelona solo le ha dado la vuelta en una ocasión a un 4-0 cedido en las competiciones por eliminatorias,. Fue en los octavos de final de la Champions de la temporada 16(17 frente al PSG. Los parisinos habían ganado 4-0 en su estadio, pero en la vuelta los azulgranas ganaron por 6-1, con un tanto en el último momento de Sergi Roberto.

El técnico del Atlético de Madrid ha convocado a todos sus futbolistas, incluso Pablo Barrios, que lleva varias semanas fuera por lesión y no se ha ejercitado aún con el grupo , por lo que todo apunta a que tendrá realmente complicado jugar. Además, también destaca la presencia del canterano Julio Díaz , tras su exitoso debut ante el Oviedo.

El delantero Robert Lewandowski , lesionado, y el defensa Eric García , sancionado, son las principales bajas del Barcelona para buscar la remontada. Además, tampoco figuran los lesionados Frenkie de Jong , que no quiere correr riesgos para evitar nuevas recaídas, Gavi y Christensen , quienes continúan con sus procesos de recuperación.

Así han llegado los jugadores del Atlético de Madrid al Campo Nou, donde buena parte de los focos recaerán sobre Julián Álvarez, en la órbita del FC Barcelona de cara a la próxima campaña . También desde la Premier League tientan al argentino el Arsenal o el Chelsea , si bien en el club rojiblanco siguen cerrando filas en torno a su figura, a la que considera piedra angular de su proyecto.

En los 779 partidos de Diego Simeone al frente del equipo rojiblanco solo perdió por cuatro goles de diferencia en cinco ocasiones (4-0 con el Arsenal este curso, 4-0 con el Benfica y el Paris Saint-Germain el anterior, 4-0 con el Bayern en 2020 y 4-0 con el Dortmund en 2018) y la última vez que el equipo madrileño cayó por más goles fue antes de la llegada del técnico argentino y ante el Barça: 5-0 en septiembre de 2011, con Gregorio Manzano como entrenador. No obstante, al Barça le vale con ganar por cuatro y llevar el partido a los penaltis.

Finalmente, Hansi Flick apuesta por Gerard Martin en lugar de Araujo como relevo del sancionado Eric García, mientras que Cancelo le gana la partida a Balde en el lateral zurdo. Otra de las dudas era el acompañante de Pedri, que será Bernal , mientras que en ataque, el elegido en la punta de lanza es Ferran Torres, guardándose la carta de Dani Olmo.

¡Ojo que ha habido problemas a la llegada del bus del Atlético de Madrid al Camp Nou! El recibimiento por parte de algunos aficionados locales ha sido bastante caliente y han lanzando objetos que incluso han roto una luna del vehículo.

El once de Simeone es el esperado, con el regreso de los titulares que descansaron en la última jornada de LaLiga ante el Oviedo. Con respecto a la ida, la gran novedad es que Marcos Llorente regresa al lateral derecho en detrimento de Nahuel Molina , entrando en la medular Johnny Cardoso.

Desde su regreso al Camp Nou, el Barcelona ha sumado diez victorias en diez partidos , en una serie en la que se ha medido a Athletic Club (4-0), Alavés (3-1), Atlético (3-1), Eintracht (2-1), Osasuna (2-0), Oviedo (3-0), Copenhague (4-1), Mallorca (3-0), Levante (3-0) y Villarreal (4-1), con 31 goles a favor y 5 en contra.

El colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoechea , que viene de dirigir el derbi sevillano, será el encargado de repartir justicia, auxiliado desde el VAR por el canario Daniel Trujillo Suárez .

El Barcelona buscará prácticamente un milagro para remontar el contundente 4-0 firmado en la ida por el Atlético de Madrid, que tiene en su mano clasificarse para su vigésima final de la Copa del Rey. Solo una vez en su historia de las competiciones por eliminatorias el conjunto azulgrana le ha dado la vuelta a un 4-0. Fue en los octavos de final de la Champions de la temporada 16/17 frente al PSG, al que derrotaron por 6-1 en el Camp Nou.

El buen momento del Barcelona: lo ha ganado todo en el Camp Nou

En cualquier caso, el Barça se aferra a su buen momento, aunque lógicamente el 4-0 lastra bastante sus opciones, después de un partido en el que todo le salió mal. Desde su regreso al Camp Nou, los culés han sumado diez victorias en diez partidos, en una serie en la que se ha medido a Athletic Club (4-0), Alavés (3-1), Atlético (3-1), Eintracht (2-1), Osasuna (2-0), Oviedo (3-0), Copenhague (4-1), Mallorca (3-0), Levante (3-0) y Villarreal (4-1), con 31 goles a favor y 5 en contra.

Ante el Atlético de Madrid es el primer gran momento del curso para el Barça en un mes grande, con la eliminatoria de octavos de final de la Champions frente al Newcastle, además de la visita liguera a San Mamés, pero también con el regreso de Pedri como director de juego y el gran momento de Lamine Yamal, autor de su primer triplete como profesional ante el Villarreal.

Las bajas de Hansi Flick

No obstante, las bajas tampoco ayudan. No estarán disponibles dos titulares: Frenkie de Jong (sancionado) y Eric Garcia (lesionado); ni tampoco Robert Lewandowski, también lesionado. Además, Gavi y Andres Christensen siguen con sus procesos de recuperación.

El Atlético de Madrid, con Diego Simeone, nunca ha perdido por cinco goles de diferencia

El Atlético de Madrid, enfrente, mantiene un mensaje de prudencia, pese al 4-0 de la ida. En los 779 partidos de Diego Simeone al frente del equipo rojiblanco solo perdió por cuatro goles de diferencia en cinco ocasiones (4-0 con el Arsenal este curso, 4-0 con el Benfica y el Paris Saint-Germain el anterior, 4-0 con el Bayern en 2020 y 4-0 con el Dortmund en 2018) y la última vez que el equipo madrileño cayó por más goles fue antes de la llegada del técnico argentino y ante el Barça: 5-0 en septiembre de 2011, con Gregorio Manzano como entrenador.

La sequía rojiblanca: casi cinco años sin un título

La ventaja es considerable, pero el Atlético la asume con cautela para el duelo de vuelta, consciente de la capacidad de su rival y la dimensión del desafío. Es el partido más importante del curso hasta ahora. Es la posibilidad de alcanzar una final de la Copa del Rey que no disputa desde 2013, cuando fue campeón del torneo en el Bernabéu. Y también es el trayecto más visible, quizá único, aunque queda en disputa la Champions, para romper con la secuencia más larga sin títulos de la era Simeone, ya casi cerca de los cinco años.

Vencedor en su último compromiso en Oviedo, con el gol decisivo en el minuto 94 de Julián Alvarez, y ganador de sus tres encuentros oficiales más recientes, el Atlético, Simeone y sus futbolistas necesitan esa final, tan distante como está la competencia por LaLiga, precisamente con el Barcelona como líder a trece puntos, y a la espera del Tottenham en los octavos de final de la Champions.