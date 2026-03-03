Pellegrino Matarazzo confirma el elegido para la portería y la disponibilidad de Oskarsson

El entrenador de la Real Sociedad ha asegurado que Unai Marrero va a disputar el encuentro de vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club. Al mismo tiempo, también ha dicho que el delantero islandés está plenamente recuperado de sus molestias en el sóleo

Pellegrino Matarazzo ha analizado el partido que le espera a la Real Sociedad contra el Athletic Club en Copa del Rey.IMAGO

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey que su equipo va a disputar contra el Athletic Club. El técnico de Estados Unidos ha desvelado que el portero elegido para jugar este importante encuentro va a ser Unai Marrero, dejando a Álex Remiro en el banquillo, y que Orri Oskarsson está totalmente recuperado de las molestias en el sóleo que no le permitieron jugar el choque liguero contra el RCD Mallorca el pasado fin de semana.

Pellegrino Matarazzo confirma que Unai Marrero será titular en la portería, que Sucic y Barrenetxea pueden jugar 60 minutos y que Oskarsson está recuperado

Pellegrino Matarazzo ha confirmado que Oskarsson, que ha entrado en la convocatoria, está recuperado de las molestias en el sóleo. "Obviamente, está bien. De otro modo no habría entrado en la lista. Después del entrenamiento del viernes no quisimos correr riesgos en Mallorca. Se ha estado preparando bien y ha entrenado con normalidad este martes".

Por otro lado, el entrenador de la Real Sociedad ha revelado que el portero que jugará el partido de vuelta de semifinal de la Copa del Rey contra el Athletic Club será Unai Marrero toda vez que se ha recuperado de la lesión en el pómulo que sufrió hace unas semanas. "Jugará Marrero. Tiene cero limitaciones con la máscara que luce tras su lesión. Está con buena energía. Está preparado".

A continuación, ha dicho que Barrenetxea y Sucic están para jugar una hora al menos y que puede ser titulares perfectamente. "Los dos están aptos para jugar 60 minutos y, por lo tanto, son aptos para ser titulares".

Pellegrino Matarazzo analiza el partido que le espera a la Real Sociedad contra el Athletic Club

El entrenador de la Real Sociedad ha asegurado que su equipo saldrá a ganar el partido sin pensar en la ventaja de 0-1 obtenida en el encuentro de ida. "Me gustaría ver a una Real que juega para ganar. El partido empieza 0-0 y queremos ganarlo. Tenemos que defender, obvio, pero para tener buenas sensaciones durante el encuentro tenemos que atacar y ser agresivos. El Athletic lo dará todo para remontar y somos conscientes de que nos espera una dura batalla de intensidad, y luego una batalla futbolística".

Pellegrino Matarazzo también ha respaldado a sus jugadores. "Percibo buena energía en los futbolistas, y sólo la tensión correcta, ni mucha ni poca. Si no estamos así de equilibrados, será difícil competir. Pero creo que el balance es bueno".

A continuación ha analizado al Athletic Club. "Espero a un equipo con jugadores distintos sobre el campo respecto a la ida, con una alineación más fuerte, y con un comportamiento táctico habitual. No creo que cambien mucho, tienen una identidad muy marcada. En Vallecas el sábado jugaron mucho en largo, pero creo que fue también por el estado del césped".

Pellegrino Matarazzo, por último, ha reflexionado si este partido de vuelta de semifinal de la Copa del Rey es el más importante de la temporada. "Entiendo esta pregunta. Entiendo lo que supone este partido para la afición. Y lo acepto. Pero también es importante jugar al fútbol sobre el césped. Son 90 minutos de juego sobre el verde y hay que competir ahí. Espero un día especial, con energía sobre el campo, con energía en la grada. Siento esa excitación en la plantilla, pero lo importante es cómo compitamos".