Wesley no convence a Pellegrino Matarazzo

El extremo brasileño fue el fichaje que realizó el club vasco durante el pasado mercado de invierno de cara a mejorar el equipo para el final de temporada. El entrenador de Estados Unidos lo ha mandado al ostracismo lo que hace improbable que la Real Sociedad ejecute la opción de compra que tiene sobre él

La Real Sociedad está en uno de los mejores momentos de la temporada ya que está cerca de meterse en la final de la Copa del Rey y ha remontado en LaLiga, colocándose cerca de los puestos europeos. La llegada en enero del nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo, ha revitalizado a un equipo que no ha acertado en todo en el pasado mercado de invierno ya que su fichaje, Wesley Gassova, no está terminando de convencer al técnico de Estados Unidos.

Wesley Gassova fue el refuerzo que hizo la Real Sociedad durante el pasado mercado de fichajes de invierno debido a que el equipo vasco necesitaba un futbolista que ayudara desde los flancos del ataque, más con la baja por lesión de Take Kubo, que sigue con su proceso de recuperación. El brasileño, de 20 años, está considerado como una promesa del fútbol brasileño pero no está convenciendo absolutamente nada en la Real Sociedad ya que Pellegrino Matarazzo lo ha mandado al ostracismo.

Wesley Gassova acumula dos partidos consecutivos en la Real Sociedad sin minutos

La etapa de Wesley Gassova en la Real Sociedad no está siendo muy fructífera para el brasileño. Llegó en el mercado de fichajes de invierno, pero no ha jugado prácticamente nada.

El extremo brasileño sólo ha jugado dos partidos de LaLiga, 13 minutos contra el Athletic Club y 45 minutos frente al Real Madrid, hasta el momento, pero su situación pinta mal. Wesley Gassova no ha contado con minutos en los últimos dos partidos que ha disputado la Real Sociedad en Primera división, frente al Real Oviedo y el RCD Mallorca.

El brasileño no está entrando en los planes del entrenador Pellegrino Matarazzo que tiene antes en sus preferencias a Gonçalo Guedes, Ander Barrenetxea o Arsen Zakharyan para jugar como extremo. De este modo, su futuro en la Real Sociedad no se presenta nada halagüeño.

La opción de compra que tiene la Real Sociedad por Wesley Gassova

Con esta tesitura, parece bastante complicado que la Real Sociedad apueste por fichar de manera definitiva a Wesley Gassova.

La Real Sociedad consiguió al extremo como cedido hasta el final de esta temporada pero se guardó una opción de compra de 12 millones de euros tras el acuerdo que alcanzó con el Al-Nassr FC de Arabia Saudí.

Una cantidad de dinero que es improbable que desembolse el club vasco por un futbolista que ahora mismo no está teniendo importancia en el plan de juego de Pellegrino Matarazzo.