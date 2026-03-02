El efecto Matarazzo en la Real Sociedad es sinónimo de números de Champions League

Más allá de que la Real Sociedad está cerca de meterse en la final de la Copa del Rey, el nuevo entrenador le ha cambiado la cara al equipo vasco en LaLiga el cual, desde su llegada, es el tercer mejor de toda la competición siendo superado solo por Real Madrid y FC Barcelona

Pocas dudas hay ya que Pellegrino Matarazzo le ha cambiado totalmente la cara a la Real Sociedad. El de Estados Unidos tomó un equipo en una crisis profunda de resultados y totalmente deprimido y lo ha convertido en un conjunto que lo único que sabe es encadenar victorias y buenos resultados que lo ha disparado en la clasificación de LaLiga. Y es que los números de la Real Sociedad con Pellegrino Matarazzo en LaLiga son magníficos ya que es el tercer mejor equipo de toda la competición y sólo es superado por FC Barcelona y Real Madrid.

La Real Sociedad, desde que es entrenador Pellegrino Matarazzo, tiene números de Champions League

La Real Sociedad se ha convertido en uno de los principales candidatos a clasificarse para jugar competición europea la próxima temporada. Y es que el equipo vasco ha dejado de ser uno que luchaba por la permanencia en Primera división con Sergio Francisco a ser uno que se puede permitir soñar con Europa con Pellegrino Matarazzo.

El entrenador de Estados Unidos se hizo cargo a comienzos de 2026 de la Real Sociedad, dirigiendo desde entonces 9 partidos de LaLiga de los cuales ha ganado 5, ha empatado 3 y solo ha perdido 1: 18 puntos de 27 posibles. Lo que significa que en este tramo de la temporada la Real Sociedad es el tercer mejor equipo de Primera división, siendo solamente superado por el Real Madrid y el FC Barcelona.

La Real Sociedad con Pellegrino Matarazzo como entrenador es un equipo con números de UEFA Champions League, superando en la actualidad a Atlético de Madrid, Villarreal CF, Real Betis, RC Celta o RCD Espanyol que son los equipos que aún se mantienen por delante en la clasificación de LaLiga.

La Real Sociedad, de momento, no renuncia a nada. Va paso a paso, pero es cierto que con su nuevo entrenador ha demostrado que tiene argumentos más suficientes para poder asaltar las posiciones europeas si sus rivales no reaccionan pronto. A la Real Sociedad no el está pesando, por ahora, ni jugar la Copa del Rey en la que puede meterse en la final esta misma semana ya que tiene una ventaja de 0-1 sobre el Athletic Club de cara al partido de vuelta.

La Real Sociedad tiene atado a Pellegrino Matarazzo

La Real Sociedad apostó fuerte por Pellegrino Matarazzo ya que cuando lo eligió como sustituto de Sergio Francisco le otorgó un contrato hasta el 30 de junio de 2027, hasta el final de la próxima temporada.

El club txuri-urdin le dio confianza así al técnico de Estados Unidos que no solamente ha elevado el nivel del equipo sino que también ha recuperado a varios futbolistas que estaban lejos de dar su mejor rendimiento.