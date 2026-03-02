Carlos Soler, futbolista de la Real Sociedad: "Creo que Martín vendrá al campo, tendrá dos semanas, intentaré que pueda sentir que su padre llega a una nueva final"

El centrocampista de la Real Sociedad aguarda con ganas el partido de vuelta ante el Athletic, ante el que saldrán a jugar como si hubiera un 0-0 en el marcador: "Partimos con ventaja, pero iremos a ampliarla"

La Real Sociedad volvió a la senda de la victoria en Son Moix, gracias al tanto de Carlos Soler antes del descanso, tras dos jornadas sin hacerlo y vuelve a meterse en la pelea por los puestos europeos y situándose tan sólo a uno del Espanyol, séptimo, y manteniendo la desventaja de cinco puntos con respecto al Celta de Vigo.

Una victoria fundamental, tal y como ha reconocido el protagonista del choque a Diario Vasco. "Fuimos a Mallorca a por los tres puntos y a por la victoria. Fue un partido disputado, pero controlado por nuestra parte. No tuvimos muchos acercamientos, pero estaban pasando pocas cosas y nos volvimos a casa con los tres puntos", ha reconocido el futbolista txuri urdin.

Aunque ahora el conjunto donostiarra deja atrás LaLiga para centrarse en la Copa, donde tiene la oportunidad de regresar a una final seis años después. "Estamos vivos en las dos competiciones y en Liga hemos remontado muchas posiciones en las últimas semanas, pero queremos más también en Liga. El miércoles obviamente tenemos un partido vital. Lo tenemos que preparar bien y junto a la afición esperamos poder pasar a la final", ha advertido.

Para ello además sabe Carlos Soler que el apoyo de Anoeta será fundamental. "Sabemos que la afición es vital para nosotros, ya lo fue en la ida de San Mamés, porque les sentimos muchísimo. Va a ser un partido súper competido, un derbi, el pase a la final en juego... Para nosotros es el partido de la temporada y vamos a darlo todo para tratar de conseguir el pase a la final con nuestra gente. No tengo que hacer un llamamiento a la afición, porque sé que van a estar. Si ya lo estuvieron cuando empezamos mal la temporada... Imagínate en un día como estos", ha expresado.

Pese a la ventaja mínima del partido de ida, Soler no se fía: "Será competido, creo que tenemos que intentar dominar las mayores fases del juego posibles. Creo que allí lo hicimos a la perfección jugando nuestro mejor partido de la temporada. Dominamos todo y queremos replicarlo. Partimos con ventaja, pero iremos a ampliarla para que la eliminatoria se ponga más de cara todavía. Seguiremos jugando igual y con la misma idea. Si podemos ganar también este partido, mejor. Lo importante es pasar, pero nosotros vamos a salir a ganar y no concebimos otro punto de partida".

El partido ante el Athletic, muy especial

Carlos Soler también reconoció que el duelo de este miércoles será muy especial por una razón muy personal, su hijo Martín. "Sería mi tercera final y esta creo que es la cuarta vez en semifinales de Copa. Conseguir jugar otra final sería magnífico para mí y para el club en mi primer año aquí y tras ser papá hace poco. Creo que Martín vendrá al campo. Tendrá dos semanas, más o menos. No sé si por la hora vendrá, pero intentaré que venga y que pueda sentir que su padre llega a una nueva final. El gol de Mallorca se lo dediqué a él. Antes del partido, mi novia, Marta, me envió una foto con el crío vestido con la camiseta de la Real. Ojalá dentro de unos años le pueda contar que alcancé aquí una final de Copa", ha desvelado.