Coudet llega a un acuerdo con River Plate y el Alavés se fija en Quique Sánchez Flores

El técnico argentino la respondido afirmativamente al interés del equipo de Buenos Aires y se marchará, salvo sorpresa de última hora, lo que obliga al club vasco a encontrar entrenador para la recta final de temporada en la que el objetivo es conseguir la permanencia en Primera división

Eduardo Coudet está muy cerca de abandonar el Deportivo Alavés para marcharse a River Plate con el que ha llegado a un principio de acuerdo para hacer cargo del equipo argentino. Los acontecimientos se han precipitado durante las últimas horas a pesar de que el técnico no ha querido hablar sobre este tema. Ahora Coudet intentará llegar a un entendimiento para dejar el Deportivo Alavés que ya está manos a la obra para fichar a un nuevo entrenador, teniendo como favorito a Quique Sánchez Flores.

Eduardo Coudet llega a un acuerdo con River Plate

River Plate ha acelerado las gestiones este mismo sábado y ha convencido a Eduardo Coudet, técnico del Deportivo Alavés, para que sea su entrenador, sustituyendo a un Marcelo Gallardo que ha dejado el cargo y ha sido el que ha causado este efecto-dominó que ha tenido como principal perjudicado al club vasco.

De este modo, se confirman las sospechas de este pasado viernes cuando Eduardo Coudet no quiso responder a la pregunta de si se marcharía a River Plate. Una cuestión que le fue realizada después de la derrota del Deportivo Alavés contra el Levante UD por 2-0, siendo su respuesta la siguiente. "Tomar el protagonismo en estos momentos sería egoísta. Si tuviera un contacto lo diría porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tengo por qué ocultarlo y si hubiera un contacto habría que ver qué piensa el Alavés".

Eduardo Coudet firmará un contrato hasta el año 2027 y cumple uno de sus sueños una vez se desvincule del Deportivo Alavés que ahora busca entrenador que le ayude a conseguir el objetivo marcado para esta temporada: la permanencia en Primera división. Desde Argentina anuncian que esperan que Coudet llegue a Buenos Aires durante la semana que viene.

El Deportivo Alavés se interesa por Quique Sánchez Flores

Debido a la más que posible y prácticamente hecha salida de Eduardo Coudet, el Deportivo Alavés y su dirección deportiva ya se mueve en el mercado en busca de un entrenador que reemplace al argentino y le ayude a lograr la permanencia en Primera división.

El club vasco, según informa El Correo, se ha interesado en los servicios de Quique Sánchez Flores, quien lleva sin equipo ya varias meses, ya que no ha aceptado ningún trabajo desde que dejó el Sevilla FC en el verano de 2024.

Quique Sánchez Flores gusta por su experiencia y conocimiento del fútbol español. Además también se valora el trabajo realizado en el Sevilla FC al cual salvó de descender a Segunda división a pesar de que asumió el trabajo cuando el equipo estaba en una situación muy delicada.