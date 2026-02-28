Luís Castro y un mensaje que cobra cada vez más fuerza en el Levante

El técnico portugués analizó la victoria agónica de los suyos frente al Alavés y reconoció que la designación arbitral podría haber sido "evitable"

El Levante se ha colocado a cuatro puntos de la salvación tras conseguir un triunfo agónico frente al Alavés gracias a los dos tantos de Espí en el tramo final del partido. El cuadro granota aprovechó la superioridad numérica por expulsión de Parada a los 61 minutos de juego para sumar tres puntos que hacen creer al equipo en la permanencia. El Alavés, que tal y como se había puesto el partido había dado el punto por bueno, se marchó de Valencia de vacío y le tocará seguir remando para sellar su permanencia un año más.

Tras el partido, el entrenador del Levante, Luis Castro, insistió en su mensaje de creer en la permanencia del equipo en la Liga EA Sports después de la victoria de su equipo ante el Alavés en el partido disputado este viernes en el Ciutat de València: “Creo que la salvación es posible y voy a creer hasta el final. Estamos más cerca, pero no podemos pensar que ya está hecho todo. Va a ser muy difícil, pero tenemos que tener la responsabilidad de dar todo por este club”, destacó Castro en rueda de prensa.

Sobre el partido ante el Alavés, Castro valoró positivamente la mejoría de su equipo en la segunda parte. “Nosotros les hemos permitido tener ocasiones con fallos que no podemos cometer y en la segunda parte ya entramos mucho mejor. Hemos atacado mucho más y el resultado es el normal por lo que hemos hecho”, explicó.

El portugués habló sobre la situación física de Carlos Álvarez, que abandonó el partido lesionado: “No es la pubalgia y creo que va a ser algo más. Espero que no sea mucho, pero ha hecho un gesto con la pierna y ha sentido algo más de dolor. Vamos a ver is no es mucho porque, como Pablo Martínez, es un jugador importante para nosotros”.

Castro también tuvo palabras para Carlos Espí, hombre clave tras anotar los dos goles: "Podría haber hecho tres. Ha entrado muy bien y no solo por los goles. Da mucho trabajo a los rivales y nos da una solución de crecimiento en el campo gracias a sus buenas características y es un jugador que mejora cada día”.

Preguntado por una nueva suplencia de Etta Eyong, pidió “dejarlo tranquilo”: “No ayuda mucho que todas las semanas se hable de Etta. Conoce y comprende la situación mejor que todas las personas que hablan de Etta. Sabe del nivel que tuvo al principio y del que tiene ahora. Ha hecho la asistencia del segundo gol, pero no voy a jugar con once delanteros”.

En relación a las palabras del entrenador del Alavés, Eduardo Coudet, sobre que la designación de Francisco José Hernández Maeso como árbitro del partido "podría haber sido evitable" por haber dirigido el duelo que enfrentó a ambos en la final por el ascenso en 2023 que terminó ganando el equipo vitoriano, Castro se mostró contundente: “No voy a hablar de arbitrajes. Hemos tenido cuatro partidos muy duros con el arbitraje y no he hablado. No pienso que hayamos ganado por el árbitro”.