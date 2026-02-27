Alineaciones Levante - Alavés: Alineación posible de Levante y Alavés en el partido de la jornada 26 de LaLiga

Levante UD y Deportivo Alavés se miden las fuerzas durante la jornada 26 de LaLiga EA SPORTS en un duelo calve por la permanencia. Sin bajas para los babazorros, el conjunto granota sufrirá algunas ausencias importantes

El Levante recibe en el Estadio Ciutat de Valencia al Deportivo Alavés, con motivo de la jornada 26 de LaLiga EA SPORTS. En un duelo que se antoja clave en la lucha por la permanencia, los granotas llegan con menos efectivos que los babazorros.

Con un Luís Castro que acumula cuatro derrotas consecutivas, su once parece estar más definido si se tienen en cuenta las ausencias. Por su parte, Eduardo Coudet acumula dos empates seguidos, y su esquema empieza a rotar en busca de los jugadores ideales para su sistema. Más ausencias en los granotas, menos previsibles los babazorros.

Bajas sensibles en el Levante

Luís Castro contará con dos bajas, una ausencia por sanción y una duda que apurará sus opciones. Roger Brugué y Pablo Martínez ocupan la lista de bajas de larga duración. El primero por una rotura del ligamento lateral externo, mientras que el segundo acaba de empezar el tratamiento para sanar un esguince de rodilla.

Por otro lado, Unai Elgezabal, que acumula casi dos semanas de trabajo aislado por molestias en la rodilla, será duda hasta última hora, donde no se le espera partiendo desde el once titular, pudiendo contar con algunos minutos si así el encuentro lo requiere.

Finalmente, Kervin Arriaga no podrá disputar el descuento al estar cumpliendo su tercer y último partido de sanción. El centrocampista hondureño fue expulsado ante el Valencia por una doble amarilla casi consecutiva en el final del encuentro.

Muchas dudas para Coudet

Por su parte, Eduardo Coudet no dispone de nuevas ausencias, tan solo es duda Villa Koski. El defensor finlandés, llegado en el mercado de invierno, fue operado del menisco a finales de diciembre, quedando a expensas de terminar su recuperación para poder debutar con la camiseta blanquiazul.

Así, en el esquema de Coudet aparecen tres demarcaciones señaladas en rojo. Los recientes empates han situado en el foco la estabilidad defensiva del equipo, donde la pareja de centrales asume la mayor parte de las críticas. Con Pachecho, Garcés, Parada y Youssef, son los dos primeros los que tienen más oportunidades de salir de inicio, siendo numerosas las combinaciones a realizar.

Finalmente, la banda derecha sigue siendo un quebradero de cabeza para el técnico argentino, con Calebe señalado, Ángel Pérez no termina de convencer, pudiendo dar entrada a Denis Suárez como vía alternativa.

Posibles onces titulares del partido Levante - Alavés, de la jornada 26 de LaLiga EA SPORTS

Levante UD: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Olasagasti, Raghouber; Tunde, Carlos Álvarez, Cortés; Iván Romero.

Deportivo Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Jonny; Ángel Pérez, Ibáñez, Blanco, Aleña; Toni Martínez, Lucas Boyé.