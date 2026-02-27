La Real Sociedad se lanza a por el fichaje de la joven estrella de Haití: Emerson Laissé

El club vasco compite con muchos otros de Europa por la incorporación de este delantero de sólo 16 años de edad. La Real Sociedad cuenta con una baza a su favor y es que mantiene un relación cercana con la agencia que lo representa en la actualidad

La Real Sociedad está totalmente centrada en esta temporada, sobre todo en hacer un gran papel en LaLiga y en clasificarse para la final de la Copa del Rey, pero eso no le impide que planifique el futuro de su equipo. Es por ello que la dirección deportiva que lidera Erik Bretos está atenta para hacerse con cualquier oportunidad de mercado que emerja. Un fichaje que se le ha puesto a tiro, a pesar de la competencia, es el de joven de Haití Emerson Laissé.

Un futbolista que levanta pasiones ya que también hay otros clubes de Europa que están interesados en fichar a este delantero que no puede unirse hasta que cumpla los 18 años a ningún equipo del viejo continente. De conseguir su fichaje, la Real Sociedad le daría un sitio como profesional de manera directa.

Emersson Laissé, actualmente, forma parte de Mount Pleasant Academy de Jamaica con la que ha marcado un gol en los cuatro partidos que ha disputado en este comienzo de temporada. A pesar de su escasa edad, este delantero es una de las grandes promesas de Haití, habiendo debutado ya con la selección sub 20 de su país natal.

Al margen de todo esto, la Real Sociedad cuenta con una baza a su favor que no es otra que la buena relación que mantiene actualmente con la agencia de representación de Emerson Laissé: IDUB Global.

IDUB Global es una agencia de representación de futbolistas que llevan la carrera de varios futbolistas que están o han pasado por la Real Sociedad en los últimos años. Algunos ejemplos son Martín Zubimendi, Jon Martín, Beñat Turrientes, Jon Pacheco, Aritz Elustondo, o Urko González de Zárate.

Por tanto, esas buenas relaciones pueden hacer que la Real Sociedad tenga mucho más fácil el fichaje de Emerson Laissé.