Matarazzo reconoce que viajan a Mallorca con la Copa del Rey en la cabeza:﻿ "Está conectado"

El entrenador txuri urdin es consciente que debe gestionar los esfuerzos ya que tienen "tres días entre los dos partidos" y si "hay alguna duda de que alguien no pueda jugar ambos partidos" entonces tomará una decisión

Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, ha atendido a los medios de comunicación antes de poner rumbo este viernes a Mallorca, donde mañana se medirán en Son Moix a un Real Mallorca que ha vivido un cambio de entrenador esta semana, con la salida de Jagoba Arrasate y el fichaje de Martín Demichelis, aunque el argentino no cogerá las riendas hasta después del partido frente a los donostiarras, siendo Gustavo Siviero, técnico del filial, quien se siente en el banquillo.

El preparador realista ha repasado el estado de la enfermería de Zubieta

"Odriozola tiene un carácter que, a pesar de esta lesión grave, vuelve, sigue luchando y empujando hacia adelante, y ya está mirando hacia el momento en que pueda comenzar la rehabilitación. Gran carácter, así que está bien. Luka Sucic y Barrenetxea están entrenando bien, fuertes, con buena energía. Sin duda son opciones para el partido de mañana y también para el miércoles. Aihen Muñoz, por desgracia, tuvo una pequeña lesión. En este momento es muy dudoso si estará disponible o no para el partido de mañana. Esperamos que el miércoles esté de vuelta, pero tenemos que verlo día a día".

La importancia de ganar en LaLiga sin olvidar la Copa

"Está conectado. El partido de mañana no solo es importante para la liga, sino también para la preparación del partido del miércoles. Necesitamos un buen rendimiento. Necesitamos rendir a nuestro mejor nivel por la sensación que tengamos después del partido, con un buen resultado, para la mejor preparación posible de nuestro partido del miércoles. Si hay alguna duda de que alguien no pueda jugar ambos partidos, entonces decidiremos, pero tenemos una semana completa de preparación. Tenemos tres días entre los dos partidos. También tenemos muchos jugadores que necesitan ritmo de juego para su mejor rendimiento posible, así que solo hay muy pocos casos en los que podría haber una posible rotación".

El rival, el Mallorca

"No estamos contentos, especialmente con la primera parte contra Oviedo. Queremos 90 minutos como mostramos contra Barcelona, contra Celta, en el partido de ida contra Atlético, donde tuvimos 90 minutos de concentración y rendimiento. Esta semana los chicos están concentrados. Estamos trabajando bien y hay una buena tensión en el grupo esta semana, así que soy muy optimista de que mañana tendremos un partido muy positivo. Tenemos dos cambios. Tenemos al entrenador del segundo equipo dirigiendo al equipo y tenemos al nuevo entrenador que llegará después del partido, así que no es fácil ver qué pueden y quieren cambiar. Podría haber pequeños cambios en cuanto a la estructura, quizá pequeños cambios en la altura de la presión y el riesgo que asumen, pero muchos hábitos seguirán siendo los mismos. No se puede cambiar mucho sin una dirección. Así que nuestro enfoque está en los perfiles de los jugadores, saber quién estará en el campo, cuáles son sus fortalezas y qué combinaciones debemos tener en cuenta. Y al mismo tiempo, el foco está en nosotros, en nuestro fútbol, en cómo queremos jugar, cómo queremos rendir, nuestros comportamientos en el campo, volver a lo básico mañana".

Jugar con los nervios del Mallorca

"Sí, pueden estar nerviosos, pero también ven que llega un nuevo entrenador, así que no creo que estén tan nerviosos mañana con los aficionados en el partido. Nuestro foco es nuestro rendimiento, otra vez, desde el primer minuto. No hay nada más que decir al respecto, salvo rendir, salir y jugar al fútbol con intensidad, con conexión, con el estilo con el que hemos ido progresando. Así que, hagan lo que hagan, tenemos soluciones, necesitamos adaptarnos rápido y necesitamos rendir mañana".

El Mallorca es fuerte en casa

"Lo sé, son fuertes en casa y también juegan un poco más valientes cuando están en casa, más agresivos. Así que somos conscientes de que este no es un partido fácil mañana. Si queremos ganar, entonces necesitamos llegar al nivel en el que hemos estado en el pasado."

Ha trabajado las jugadas defensivas a balón parado

"Sí, entrenamos todas las fases, pero esta semana también hubo un enfoque especial en las acciones a balón parado defensivas. Normalmente tenemos un día, por lo general hacia el final de la semana, que es más estructural, más táctico, pero esta semana en plena competición. Y somos conscientes de que cuando encajamos el 53% de nuestros goles en acciones a balón parado, eso es demasiado, muchísimo. Y no se trata de la estructura, se trata de cómo invertimos en nuestros duelos, se trata de la comunicación, se trata de la presencia. Y esta semana lo convertimos en un foco, sin duda".

Dos meses ya en el banquillo de la Real Sociedad

"No, he estado enfadado antes, no solo después de Oviedo. He estado enfadado a veces con el equipo, y entendemos cómo poner esto en perspectiva. Y seguimos, siempre seguimos hacia adelante. Siempre es importante reiniciar y empujar hacia adelante. Así somos, así soy yo, y me sorprende que ya hayan pasado dos meses. Dos meses muy intensos, pero pasaron muy rápido. Así que espero con ilusión más semanas especiales por venir".

Las sensaciones del equipo

"Primero necesitamos ser conscientes de lo que ocurrió. Hablamos en profundidad sobre esta primera parte, los primeros 60 minutos, y de entender la importancia de este partido, también conectado con el partido del miércoles. Así que los chicos están muy concentrados. Esa es mi sensación, y mi sensación es que estaremos ahí. Esta es mi sensación de la semana, pero al final del día la semana de entrenamiento es solo preparación para el partido. Puedes decir cosas, puedes preparar a los chicos, pero al final del día, en el primer minuto, suena el primer silbato y entonces tienes que ir. Tengo que hacerlo. Y mi sensación es que estaremos ahí mañana".

La recuperación de Kubo

"Semanas. Semanas. Comenzó a correr en el campo y está trabajando dos veces al día. Está trabajando dos veces al día desde que está aquí, pero todavía necesita semanas hasta que sea una opción para nosotros".