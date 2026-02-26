Take Kubo y Odriozola, sorpresas en el entrenamiento de la Real Sociedad

El japonés afronta la recta final de su recuperación y ha hecho ejercicios con balón en solitario, pudiendo volver en un par de semanas; el lateral está a la espera de ser operado de su grave lesión

La Real Sociedad ha vuelto a ejercitarse este jueves en Zubieta donde sigue preparando el partido del próximo sábado en Son Moix frente al Real Mallorca con dos caras inesperadas, la de Take Kubo y la Álvaro Odriozola. Ambos jugadores lesionados se han dejado ver hoy pero por motivos bastante diferentes. Mientras que la del lateral derecho ha sido tratado por los fisios con masaje sobre el césped antes de ser operado de su rotura la ligamento cruzado de su rodilla izquierda, la del japonés se debe a que ha dado un paso más para su reaparición.

Ha sido el propio club, a través de sus redes sociales, quien ha ofrecido dos imágenes de Kubo ejercitándose sobre el césped de Zubieta en solitario después de caer lesionado hace poco más de un mes, el 24 de enero, y podría volver al grupo la próxima semana, aunque no estaría para jugar el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic pero posiblemente sí tenga opciones de entrar en la convocatoria para el siguiente duelo ante el Atlético de Madrid.

Tampoco ha podido contar Pellegrino Matarazzo con el lesionado Iñaki Rupérez pero sí con Luka Sucic y Ander Barrenetxea, que han completado la sesión de trabajo con total normalidad junto al resto de sus compañeros, por lo que todo apunta a que volverán a estar a disposición del técnico realista para el choque de este sábado en Mallorca.

El Mallorca, un rival sin técnico confirmado pero muy cerca: Martín Demichelis

La Real Sociedad se enfrentará este al Mallorca ya sin Jagoba Arrasate en el banquillo tras destituido. Hasta la fecha ha sido el entrenador del filial, Gustavo Siviero, el encargado de dirigir los entrenamientos de la semana a la espera de que se defina quien será su sucesor en el banquillo bermellón, que todo apunta que será el argentino Martín Demichelis.

Bajo las órdenes del cuerpo técnico del filial han comenzado este miércoles a preparar el partido del sábado ante la Real Sociedad. Prácticamente toda la plantilla ha saltado al césped de Son Bibiloni, a excepción de Takuma Asano, Marash Kumbulla, Lucas Bergstrom y 'Pichu' Cuéllar, todos con problemas físicos, y que se quedaron en el gimnasio.

El elenco insular continuará preparando el siguiente choque liguero a la espera de que en las próximas horas se resuelva quien será el inquilino del banquillo mallorquinista hasta final de temporada, con la intención del club de cerrar esta situación lo antes posible.