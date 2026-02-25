Pellegrino Matarazzo y su posible plan con Oyarzabal

Los próximos días van a marcar lo que resta de temporada en el club vasco tanto en LaLiga como en Copa del Rey. Los partidos contra RCD Mallorca y Athletic Club son muy importantes y es por ello que el entrenador puede introducir rotaciones en sus onces titulares

Seguramente sea una de las semanas más importantes de la actual temporada para la Real Sociedad que tiene que medirse al RCD Mallorca en LaLiga y al Athletic Club en la semifinal de la Copa del Rey respectivamente. Ambos encuentros son claves y en los dos necesita la Real Sociedad hacerlo bien para seguir aspirando a lograr sus objetivos en esas competiciones en esta campaña. Con todo, el choque copero contra el Athletic Club es el más importante y es por ello que Pellegrino Matarazzo, entrenador del club vasco, tiene en mente hacer rotaciones las cuales pueden afectar a Oyarzabal.

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, están planteando el hacer cambios en su once titular, que se suele recitar casi de carrerilla desde que llegó, en el partido contra el RCD Mallorca debido a la importancia que tiene el choque de semifinales de la Copa del Rey que juega la semana que viene contra el Athletic Club.

Está en juego la oportunidad de meterse en una final, luchar por ganar un título, y eso provoca que el técnico de la Real Sociedad valore seriamente darle descanso a alguno de los titulares habituales. Así pues todas las miradas están puestas en Mikel Oyarzabal quien puede dejar su puesto de delantero centro en el partido contra el RCD Mallorca a Orri Oskarsson. Es uno de los cambios que tiene en mente Pellegrino Matarazzo quien puede darle algo de descanso al de Eibar para que así esté más fresco de piernas en el encuentro copero contra el Athletic Club.

Posible oportunidad para Orri Oskarsson

El descanso para Mikel Oyarzabal no sólo serviría para reservar al capitán de cara al partido contra el Athletic Club sino que también valdría para darle la oportunidad a Orri Oskarsson el cual, una vez se ha recuperado o dejado atrás sus problemas físicos, está demostrando que tiene olfato de gol.

El islandés está saliendo desde el banquillo siempre, pero ha aprovechado sus minutos ya que ha marcado 4 goles en los últimos 8 partidos que ha disputado, entre LaLiga y Copa del Rey.

Frente al RCD Mallorca se da el contexto perfecto para que Orri Oskarsson sea titular pero la decisión está en manos de Pellegrino Matarazzo.

Los partidos contra el RCD Mallorca y el Athletic Club, claves para la Real Sociedad

Para la Real Sociedad es muy importante la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey contra el Athletic Club, pero el encuentro liguero frente al RCD Mallorca también lo es.

La Real Sociedad necesita la victoria para seguir aspirando a clasificarse para competición europea vía LaLiga. Actualmente el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo suma 32 puntos y está a 5 puntos de la sexta posición que ocupa el RC Celta. Es por ello que el club vasco no se puede permitir muchos más tropiezos.