Rupérez aprieta para ser el 'fichaje' que desea Matarazzo en la Real Sociedad

El lateral diestro, inédito durante toda la temporada tras caer lesionado en pretemporada, está cerca de sumarse a la dinámica del grupo y podría convertirse en un refuerzo en toda regla en la recta final del campeonato

La grave lesión de Álvaro Odriozola, que no volverá a jugar más en lo que resta de temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, ha supuesto un importante contratiempo para la Real Sociedad. Prácticamente inédito con Sergio Francisco, el lateral diestro había sido recuperado para la causa por Pero Pellegrino Matarazzo, participando en cuatro de las seis últimas jornadas de LaLiga, además de tomar parte también en los tres choques más recientes de la Copa del Rey.

En realidad, el técnico estadounidense siente predilección por los laterales de largo recorrido y el donostiarra le ofrecía esa variante que venía utilizando con asiduidad desde que aterrizó en Anoeta. En el último partido ante el Oviedo, sin ir más lejos, recurrió a él como relevo de Aramburu para buscar mayor profundidad. Pero el ex madridista solo duró tres minutos sobre el campo antes de retirarse entre lágrimas.

Se queda con Aramburu y el casi inédito Aritz Elustondo

Esta inoportuna lesión de Odriozola, que llega justo cuando mejor se encontraba después de que en verano fuese casi empujado a salir, deja a su vez a Matarazzo con dos laterales de corte más defensivo: el mencionado internacional venezolano y Aritz Elustondo, que en realidad se ha desempeñado más como central que en el carril, donde el preparador norteamericano no acaba de verlo.

De hecho, los primeros minutos del zaguero de Beasain en LaLiga con el entrenador estadounidense llegaron precisamente al relevar a Odriozola frente al Oviedo, habiendo participado solo con anterioridad en 16 minutos en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic.

Rupérez ya enfila la recta final de su recuperación

Pero Matarazzo podría encontrar una solución en Iñaki Rupérez, que bien podría considerarse un 'fichaje' en toda regla, pues lleva toda la temporada en el dique seco por la lesión de menisco que sufrió en su rodilla izquierda el pasado mes de agosto. En concreto, en un amistoso ante el Bournemouth en la pretemporada, en la que estaba destacando por su gran nivel, de ahí que Sergio Francisco tuviese pensado darle un sitio en la primera plantilla tras la venta de Hamari Traoré, por delante del propio Odriozola.

En un primer momento el club txuri urdin apostó por un tratamiento conservador, pero el mismo no dio resultado y el lateral de Ansoáin tuvo que pasar por el quirófano a finales de noviembre. Su recuperación tampoco ha estado exenta de problemas. Pero ahora por fin comienza a ver la luz y está cerca de reincorporarse a la dinámica de grupo, según Noticias de Gipuzkoa.

Necesita recuperar su mejor forma

Como es lógico, Rupérez necesitará ahora un periodo para adquirir su mejor tono físico, paso previo a poder ser uno más en la recta final del campeonato. Para ello, está poniendo todo de su parte, con el objetivo de responder a la confianza de una Real Sociedad que durante su lesión le renovó su contrato por dos campañas más, hasta 2029. Sin duda, una prueba de las esperanzas que hay depositadas en este lateral diestro de 23 años que cumple su cuarta campaña en la disciplina donostiarra, a la que llegó tras finalizar su etapa juvenil en la cantera de Osasuna.

Los números de Rupérez

Ya la pasada campaña, de hecho, tuvo la oportunidad de debutar en el primer equipo a las órdenes de Imanol Alguacil en la primera ronda de la Copa del Rey, formando también parte de algunas convocatorias tanto en LaLiga como en la Copa del Rey. Pero fue en el Sanse donde destacó con 5 goles y 4 asistencias en 32 partidos, siendo pieza básica en el ascenso a Segunda división.