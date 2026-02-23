La Real Sociedad tienta a una joven perla bajo el control del Athletic

El club donostiarra se ha interesado por la situación de un juvenil que brilla en su primera campaña en el Danok Bat, equipo convenido a la entidad rojiblanca

Los 'ataques' entre Real Sociedad y Athletic a nivel de cantera son bastante comunes, aunque viene siendo más habitual últimamente que desde Bilbao pesquen en Zubieta. Sin ir más lejos, el pasado verano llegaron a Lezama procedentes del Sanse dos de los artífices del ascenso a Segunda división, como Manex Gibelalde y Eder García, que incluso ha tenido ya la oportunidad de debutar a las órdenes Ernesto Valverde. A ellos, además, podría sumarse Álex Marchal, extremo del filial txuri urdin en el que también se han fijado desde Ibaigane de cara a la próxima temporada.

Pero desde Donostia también tratan de echar sus redes sobre el 'territorio' rojiblanco, como hicieron por ejemplo en su momento con Mikel Goti, ahora cedido y a buen nivel en el Córdoba. Pero al margen de esos 'robos' de futbolistas que están ya cerca de la elite, la batalla entre los dos grandes clubes vascos también se libra en las categorías inferiores. Incluso con el protagonismo de clubes convenidos a ambas entidades.

La red de conjuntos que tienen un acuerdo de colaboración con el Athletic es bastante amplia. Pero esto no le asegura que todas esa jóvenes promesas que teóricamente tiene controladas acaben en sus filas, como ha sucedido con el extremo infantil Lawrence Osayande, del Santutxu, quien se ha comprometido con el Real Madrid.

¿Quién es Telmo Areopagita?

Así, en Bilbao temen ahora otra fuga desde el Danok Bat, un referente de la formación en la capital vizcaína donde brilla Telmo Areopagita, lateral izquierdo de 19 años que milita en su equipo juvenil de División de Honor, que marcha séptimo en la clasificación. Su temporada está llamando la atención y según informa El Correo, la Real Sociedad se ha interesado por su situación de cara a una posible incorporación para su cantera.

Nacido en Estella, el navarro es un fijo en su nuevo equipo, en el que cumple su primera campaña al trasladarse a Bilbao por estudios. Antes, pasó por los escalafones inferiores de Osasuna, hasta infantiles, y jugó también en el Izarra antes de militar en la 23/24 en el Oberena, otro club también convencido al Athletic.

Sin constancia oficial del interés txuri urdin

Mientras tanto, desde el Danok Bat apuntan al citado medio que no tienen conocimiento oficial del interés de la Real Sociedad, aunque no es la primera vez que el club donostiarra se mueve con sigilo para tratar de llevarse a un jugador de un conjunto que se encuentra bajo el paraguas del Athletic. Una estrategia lógica para no levantar sospechas y evitar que los rojiblancos actúen en consecuencia, tratando de cambiar el destino de un jugador que ha crecido mucho en el último año, también en el plano físico.