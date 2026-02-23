"Me salvó la pierna de que me la amputaran...": El escalofriante relato de Lindsey Vonn, mucho más grave de lo que se ha contado

La esquiadora estadounidense revela en un video que estuvieron a punto de amputarle la pierna y que su cirujano personal, que estaba allí por su lesión de rodilla, se la salvó

Lindsey Vonn apenas duró 13 segundos sobre la pista y su accidente tuvo lugar el primer día de los recién finalizados Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026. Sin embargo, ha sido una de las grandes protagonistas de esta cita olímpica junto a Klaebo, Malinin, Von Allmen o Brignone.

Sus gritos tras sufrir la caída silenciaron la pista de la estación de esquí, de donde fue evacuada rápidamente en helicóptero, en otra de las imágenes icónicas que dejan los recientes Juegos de invierno.

Esa misma noche se desveló que había sufrido una fractura de peroné y que había tenido que ser operada por dos veces. Luego, ella misma se había encargado de ir actualizando su situación y ofreciendo las novedades, entre ellas, dos nuevas operaciones, lo que indicaba la gravedad de lo que se había hecho.

Sin embargo, esta vez ha ido más allá y ha desvelado algo escalofriante. La lesión fue tan importante que estuvo a un paso de perder la pierna y sólo la intervención del doctor Tom Hackett, un cirujano ortopédico que trabaja para Vonn, evitó que le amputaran el miembro.

"El doctor Tom Hackett me salvó la pierna de que me la amputaran. Ha sido, de lejos, la lesión más extrema, dolorosa y desafiante a la que me he enfrentado en 100 vidas. No puedo llegar a expresar cómo de doloroso y duro ha sido", ha señalado la propia Lindsey Vonn, que ha publicado un vídeo de casi cinco minutos en Instagram, donde ha dado todos los detalles de lo sufrido en estas dos duras semanas.

Lindsey Vonn da muchos detalles a punto de llorar

Con voz entrecortada y casi entre lágrimas, Vonn ha explicado que el traumatismo del accidente le provocó un síndrome compartimental en la pierna. “Cuando tienes tanto traumatismo en una zona del cuerpo que hay demasiada sangre y se queda atrapada, básicamente se aplasta todo. Todo estaba hecho pedazos", afirma la esquiadora estadounidense de 41 años.

Lindsey Vonn desveló que Hackett sólo estaba en Cortina porque ella estaba compitiendo después de sufrir unos días antes la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y en previsión de que pudiera ocurrirle algo por este motivo. Fue una fortuna su presencia y su intervención. “La abrió -la pierna- por completo, la dejó respirar y me salvó. Si no hubiera pasado eso -su rotura del ligamento de la rodilla-, Tom no habría estado allí y no habría podido salvarme la pierna”, reflejó la esquiadora estadounidense.

La campeona olímpica desveló, así mismo, que ya ha recibido el alta médica y que, aunque le habría gustado acabar "de otra forma", en la vida "hay que tomar los puñetazos como vienen" y este le ha "noqueado".