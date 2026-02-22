Llantos, tensión... los minutos más angustiosos del deporte español en los Juegos de Milano Cortina: "La verdad es que quería tirarme por un balcón"

El error de Ana Alonso en el relevo y la incertidumbre por una supuesta reclamación dieron paso a un estallido del equipo español y a las lágrimas de Oriol Cardona

España se despide de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 con sus dos grandes estrellas, Ana Alonso y Oriol Cardona como protagonistas. Ambos se han ganado a pulso portar la bandera en la Ceremonia de Clausura después de ser los primeros deportistas en la historia que ganan más de una medalla en unos Juegos de Invierno, lo que a su vez ha permitido que España acumule más medallas en esta cita olímpica que en cualquier otra anterior. Hasta ahora sumábamos cinco medallas en toda la historia y el Bornio -que fue donde se disputó el esquí de montaña- cayeron tres.

El oro de Oriol Cardona y el bronce de Ana Alonso en las pruebas individuales celebradas el jueves habían despertado todo tipo de esperanzas de un segundo oro en los relevos del sábado, pero ahí se encontraron con los franceses -favoritos previamente- con ganas de revancha y con unos suizos que también compitieron muy bien.

España se tuvo que conformar con el bronce y, de hecho, lo celebró a lo grande. No sólo porque con él hiciera historia, sino porque antes vivió los 20 minutos más angustiosos posibles. Tanta tensión hubo que Oriol Cardona rompió a llorar una vez se confirmó que lo habían ganado.

Cardona hizo el último relevo sabiendo que le iba a caer una sanción y Ana Alonso, que no había sido consciente de su infracción, estaba hundida cuando se lo dijeron. Así lo narraron al finalizar la prueba. En esos minutos de tensión hubo de todo, sobre todo porque al equipo americano -cuarto- se le veía celebrando y había corrido el rumor de que los estadounidenses habían reclamado para que la previsible sanción de tres segundos fuera de medio minuto, lo que les quitaba la medalla a los españoles.

Finalmente, el propio técnico de la delegación española explicó el proceso en Eurosport y desveló que esa supuesta reclamación no había tenido lugar. Que una vez ofrecidos los resultados oficiales, con la sanción correspondiente, había cinco minutos para que alguien reclamara algo y que no hubo ninguna reclamación.

Oriol Cardona cuenta cómo lo vivió

"Yo estaba ahí esperando a que llegara Ana, la estaba viendo haciendo el cambio fuera de la zona de transición y estaba ahí de los nervios. Sabía que algo nos iba a caer, así que aún di todavía más. Todo lo que tenía, bueno, lo hubiera dado todo igual. Salí a cazar y llegué a la meta exhausto, no tenía nada dentro. He intentado alcanzar al suizo, pero he tenido varios errores en los cambios, porque iba al límite. Al final esos pequeños nos han llevado a la tercera plaza", señalaba el catalán Oriol Cardona, feliz pese a que soñaba con un nuevo oro.

Las imágenes de él llorando cuando se confirmó la medalla han sido de las más comentadas. La tensión había explotado y al fin había hecho historia. “Ha sido un mix de emociones al final, porque no sabíamos de cuánto tiempo estábamos hablando en la penalización. (...) Al final había suficiente distancia con el cuarto equipo como para mantener el podio", añadía.

Ana Alonso reconoce su error

Si la imagen de tensión de Cardona era a posteriori, la de Ana Alonso fue de desolación cuando le comunicaron que había cometido un error y que les iba a caer una sanción por su culpa. Así lo reflejaban las cámaras cuando aún Cardona estaba compitiendo.

“No me he dado cuenta de que estaba fuera de la línea, porque ya iba que veía doble. Eso significa que lo he dado todo así que nada, cuando he llegado, claro, he visto las caras un poco tensas y he visto lo que ha pasado y ya me han dicho. La verdad es que quería tirarme por un balcón. (...) Ha sido un fallo mío. Me he pasado esa línea y realmente no me he dado cuenta, me lo han dicho cuando ya he dado el relevo y la cosa es que no sabíamos cuánto tiempo era esta penalización. Son cosas que pasan. Llegas con mucha velocidad y no lo he visto bien. Ha sido algo que nos ha tenido un poco en vilo hasta el final y, finalmente, fueron tres segundos", afirmó la andaluza, que fue la que vio que la sanción les permitía ser bronce. "Son tres segundos..." gritaba alborozada.