Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y dónde ver en TV hoy 22 de febrero los Juegos de Invierno 2026

La competición tendrá lugar únicamente hasta mediodía, ya que la tarde está reservada para la ceremonia de clausura en el Arena de Verona

Llego la hora de decir adiós. Tras 16 días de espectacular competición en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, este domingo 22 de febrero llega la última jornada con un excelente cartel de cuatro finales y una ceremonia de clausura que tendrá lugar a última hora de la tarde.

Empezando por lo que es la competición, esta comenzará a las 10:00 horas con la última serie de bobsleigh (cuarteto masculino), así como con la final de la prueba reina del esquí de fondo, los 50 kilómetros al estilo clásico, en esta ocasión en categoría femenina.

Y hay más. A las 11:00 final de curling femenino entre Suiza y Suecia, a las 12:00 el reparto de medallas de bobsleigh en cuarteto masculino, y ya como colofón Canadá y Estados Unidos protagonizarán el último aliento de la cita olímpica con la final de hockey hielo a partir de las 14:10.

La ceremonia de clausura de Milano Cortina 2026

Será a las 20:30 horas cuando dé comienzo la ceremonia de clausura de los Juegos de Invierno 2026, la cual se celebrará en el Arena de Verona, un emblemático anfiteatro romano, construido en el siglo I d.C. y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La organización ha optado por este fantástico lugar, el cual está a unas dos horas de Milán.

Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy domingo 22 de febrero

10:00 - Bobsleigh: Cuarteto masculino | Serie 3

10:00 - Esquí de fondo: Salida en masa 50km femeninos estilo clásico | Final

11:00 - Curling femenino: Suiza-Suecia | Final

12:00 - Bobsleigh: Cuarteto masculino | Final

14:10 - Hockey hielo: Canadá-Estados Unidos | Final

20:30 - Ceremonia de clausura Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Dónde ver por TV hoy en España los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Un gran acontecimiento como son estos Juegos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, con 20 representantes en tierras italianas, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.

Estos Juegos se pueden ver en abierto en España a través de muchas opciones. Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Ya de por sí, Eurosport suele retransmitir muchas competiciones de los diferentes deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Este canal está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con la plataforma HBO Max, donde también se pueden seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes.