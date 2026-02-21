Klaebo comete su sexta locura de oro para coronarse como el mejor de la historia

La bestia noruega tampoco perdona en los 50 kilómetros de esquí de fondo para liderar al trío noruego en línea de meta

Fondista, relevista, velocista... Johannes Hosflot Klaebo no se ha puesto los esquís para que lo encasillen, y quizás por ello ha convertido estos Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en una fiesta personal que ha terminado midiendo por seis oros en seis pruebas... La última de ellas en los 50 kilómetros de esquí de fondo y, como es marca de la casa, con un tremendo cambio de ritmo en los metros finales.

Sobra decir que el noruego de 29 años ha hecho historia. No se trata de hacer comparaciones, sino de entender que no la hay. Lo ha ganado todo, y casi sin entender de rivales. Hablamos de seis oros en esta última edición, pero en global estamos ante once oros y una plata para tener el récord histórico absoluto de trofeos en una cita invernal, el cual estaba en poder de su compatriota Marit Bjoergen.

Para cerrar el círculo se ha impuesto este 21 de febrero en la prueba reina, que ganó con un tiempo de dos horas, siete minutos y siete segundos, por delante de sus compatriotas Martin Loewenstrom Nyenget, que entró a 17 segundos y medio; y Emil Iversen, que, a 46, 2, capturó el bronce.

La competición de Klaebo ha sido tremenda. Es el gran triunfador en los Juegos celebrados en Italia. Se había impuesto el pasado miércoles, junto a Einar Hedegart, en la prueba sprint por equipos, consiguiendo de esa forma su quinto oro; después de los que había capturado –siempre en Tesero– en el skiatlón del primer domingo, en el sprint del primer martes, el 10 kilómetros del primer viernes y el relevo 4 x 7,5 del domingo pasado.

Un Klaebo de récords

Klaebo había igualado otro récord el pasado miércoles: el del patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden, gran héroe, con los cinco títulos olímpicos que ganó en su país, en la cita de Lake Placid, en 1980.

El único antes que él que había ganado cinco en unos mismos Juegos. El insaciable astro nórdico, hizo buena su condición de favorito y ganó, también, los 50 kilómetros, con lo que batió el récord de Heiden, que en Lake Placid había ganado las pruebas de 500, 1.000, 1.500, 5.000 y 10.000 metros.

Dando el golpe definitivo

En estos Juegos, en los que pulverizó todos los registros, sólo le quedaba uno para completar la media docena dorada. Y el sexto oro llegó este sábado, en la prueba más dura de todas. En la que 'remó' todo el rato con seguridad y en cabeza, junto a sus dos compatriotas, con los que, a más de 15 había dejado atrás al ruso Saveli Korostelev -quinto, al final- y al francés Victor Lovera -octavo-; antes de pegarles el decisivo 'zarpazo' en el momento justo.

Primero se quedó atrás Iversen. Y Nyenget aguantó hasta el último kilómetro. Exactamente hasta que así quiso el monarca absoluto. El tirano de las pistas de fondo; que pegó el arreón para ganar sin problemas su sexto oro, en una prueba que el francés Theo Schely concluyó cuarto. Klaebo no entiende de rivales.