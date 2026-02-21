Vuelta a Andalucía 2026 | Etapa 4, recorrido, perfil, horarios y donde ver en TV hoy la etapa entre Montoro y Pozoblanco

Iván Romeo tratará de mantener un día más el maillot amarillo de la Vuelta a Andalucía 2026 en una etapa que discurre por la provincia de Córdoba

Iván Romeo pasó plácidamente la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía 2026 y no sufrió para mantener el maillot amarillo pese a sólo llevarle siete segundos de ventaja a su perseguidor al vivir una jornada con solo un puerto de tercera que además llegaba al principio, por lo que el pelotón pudo controlar muy bien la jornada y todos llegaron juntos a Lopera.

Este sábado se vivirá una etapa similar, con la salvedad de que, en lugar de ser un puerto de tercera, será uno de segunda, pero en lo demás será parecida y también habrá más de cien kilómetros para recuperar cualquier sorpresa que se haya podido dar en esa subida o antes. La localidad cordobesa de Pozoblanco acoge este final, en una jornada donde el pelotón pasará por varios pueblos de Los Pedroches y cruzará junto al Parque Natural de Cardeña-Montoro.

Perfil de la etapa 4 de la Vuelta a Andalucía 2026

Etapa muy similar a la anterior, con la única dificultad de montaña en el principio y muchas subidas y bajadas -sin dificultad aparente- antes de entrar en el Valle de Los Pedroches, donde el llano sucede a la abrupta Sierra Morena y se esperan unos últimos kilómetros en los que el pelotón puede decidir. Son en total 166 kilómetros

El Alto de Españares, de Segunda categoría, y al que se llega a los 28,2 kilómetros es la única cima puntuable. Será una bonita subida desde Montoro, por los aledaños del Parque Natural Cardeña-Montoro hasta llegar a Venta del Chaco y a Cardeña y entrar en Los Pedroches. Los 90 últimos kilómetros se disputarán por este valle serrano, donde las carreteras son llanas por lo general y apenas hay complicaciones, lo que hace propicio el trabajo para que los velocistas lleguen al final.

Aparte de Cardeña, también visitará Torrecampo, El Guijo, Dos Torres o Añora, algunos por dos veces, antes de cruzar la meta en Pozoblanco.

Horario de la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía 2026

La tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía consta de 166 kilómetros. La hora de salida en Montoro está prevista para las 11:05 horas del mediodía y la llegada a Pozoblanco a las 15:01 horas, aproximadamente.

Dónde ver por TV la etapa 4 de la Vuelta a Andalucía 2026

La Vuelta a Andalucía 2026 llegará a todo el mundo -más de 180 países- y hay muchas opciones para seguirla en directo en España. Por un lado, Eurosport 2 retransmite un año más la ronda andaluza. Como es lógico, siendo este canal una de las cadenas que tiene los derechos, también se puede seguir en la plataforma Max. Eurosport conectará a partir de las 14:00 horas.

Por otro lado, en Andalucía se puede ver también a través de Canal Sur, que se vuelca estos días con su carrera más internacional y que hará una amplia cobertura de la misma.

En ESTADIO Deportivo podrás estar informado de todo lo que ocurra en la Vuelta Ciclista a Andalucía 2026, podrás conocer las etapas, clasificaciones y todo lo que sea noticiable de la gran cita del ciclismo en tierras andaluzas.