Alcaraz - Rublev: en directo el partido de Carlos Alcaraz en las semifinales del ATP 500 de Doha hoy en vivo online

Carlos Alcaraz tiene un gran reto este viernes, en el que se va a enfrentar a Andrey Rublev con un puesto en la gran final del ATP 500 de Doha en juego

Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de las semifinales del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Andrey Rublev.

Tras la victoria ante Karen Khachanov en cuartos, Carlitos ha asegurado el número 1 de la ATP como mínimo hasta Montecarlo , pero ahora quiere más y busca la final en el torneo catarí.

Carlos Alcaraz no conoce la derrota en este 2026, lo que le ha llevado, además de a ganar el Open de Australia, a las semifinales del ATP 500 de Doha. En el torneo catarí no está cuajando su mejor tenis, pero le ha servido para superar a Arthur Rinderknech, Valentin Royer y Karen Khachanov. Especialmente duro fue el partido contra el ruso, al que remontó tras ceder el primer set. No obstante, ahora deberá subir y mucho el nivel, pues se enfrenta a una de las sensaciones de la semana, otro ruso como Andrey Rublev.

Alcaraz se enfrentará a Rublev, vigente campeón, que ha llegado a estas semifinales tras eliminar al griego Stefanos Tsitsipas. Será el séptimo duelo entre ambos aunque el primero, el disputado en Emiratos Árabes en el 2022 fue una exhibición que terminó con victoria del moscovita. Después, en los cinco partidos oficiales, el español ha ganado cuatro. Excepto el del 2024 en el Masters 1000 de Madrid, con Alcaraz mermado físicamente, el jugador de El Palmar siempre ha ganado. Los más recientes, el pasado año, en Wimbledon y en el Masters 1000 de Cincinnati que se unen a los dos en las ATP Finals, en el 2023 y 2024.