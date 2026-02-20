Svitolina se queda sola ante la armada 'yankee' en Dubai

El WTA 1000 de Dubai tiene muchas bajas de las principales estrellas de la WTA, sin embargo, finalmente se ha quedado con un elenco de altísimo nivel en las semifinales, donde solo Elina Svitolina ha sido capaz de meterse en medio de las estrellas de Estados Unidos

A las bajas de Aryna Sabalenka e Iga Swiatek en el WTA 1000 de Dubai, aludiendo molestias o excesiva carga de trabajo por el calendario, se sumó la de Elena Rybakina después de que sufriera molestias en su partido de octavos de finall. Aún así y pese a todo esto, las semifinales han deparado dos partidos de altísimo nivel con cuatro de las grandes estrellas de la WTA, destacando especialmente Elina Svitolina, que pese a que por ranking es la 'peor' de cuantas sigue con vida, se va a medir a la armada de Estados Unidos, la cuál conforman Amanda Anisimova, Coco Gauff y Jessica Pegula.

En el caso de la ucraniana, séptima cabeza de serie, se coló en esta ronda tras superar en un gran partido a Belinda Bencic, una de las jugadoras más en forma del tenis femenino, lo que le permitió llegar a cuartos, donde la retirada de Rybakina le abrió el camino, pues la esperaba la croata Antonia Ruzic, pero lejos de ser una comparsa, la de los Balcanes ha plantado mucha cara. De hecho, en el primer set dio la sorpresa y se puso por delante, momento en el que la veteranía de Svitolina salió a relucir y lejos de hundirse, creció para remontar y ganar en tres sets, por 6-2 y 6-3.

El gran partido del día es para Anisimova

El partido del día era sin duda el que iba a enfrentar a la segunda cabeza de serie, Amanda Anisimova, frente a la quinta favorita y defensora de la corona en Dubai, Mirra Andreeva, y el duelo ha respondido a las expectativas. La rusa se llevó el primer set con suficiencia por 6-2, pero después la número 4 del mundo aumentó el nivel y fue capaz de ser más fuerte en los momentos claves para cerrar el partido con un 7-5 y 7-6. También en tres sets la cuarta cabeza de serie, Jessica Pegula, superó a la finalista del año pasado, Clara Tauson, en un vibrante partido que también ha necesitado tres sets, hasta el 6-3, 2-6 y 6-4 y ahora se medirá a Anisimova.

La única victoria cómoda fue la Coco Gauff, quien superó a la joven Alexandra Eala en dos sets, permitiendo a la filipina solo dos juegos para el 6-0 y 6-2 final. Ahora la de Atlanta, tercera cabeza de serie, se enfrentará a Svitolina en la segunda semifinal del torneo dubaití.