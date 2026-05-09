Van Wolfswinkel pasó inadvertido en el Betis, pero "podría haber jugado en el Barcelona"

El veterano delantero neerlandés, actualmente en el Twente, colgará las botas a final de temporada y ha recibido los elogios del ex entrenador Aad de Mos, quien cree que podría haber tenido una carrera más exitosa. En el conjunto verdiblanco, sin embargo, fue donde menos goles hizo, junto con el Norwich, tras pasar por ocho equipos en seis países diferentes

No dejó precisamente huella en el Real Betis. Por ello, quizás alguno no recuerde ya a Ricky van Wolfswinkel, que pasó por el conjunto verdiblanco en la campaña 2015/2016. Hace un década de aquello y el delantero neerlandés sigue en activo a sus 37 años, aunque ya ha anunciado que a final de temporada colgará las botas.

Haciendo un repaso de su larga trayectoria, el ex internacional por Holanda (ahora Países Bajos) ha recibido los elogios de su compatriota y ex entrenador Aad de Mos, quien cree que el ariete pudo tener una carrera mucho más exitosa si se hubiesen dado otras circunstancias, aunque su paso por el Benito Villamarín, adonde llegó muy ilusionado, fue realmente discreto.

"Ha marcado goles en todas partes", ha asegurado en declaraciones a RTV Oost el que fuese técnico del Sporting de Gijón en la 98/99. Pero lo cierto es en el Real Betis solo firmó tres tantos en una temporada en la que militó como cedido por el Norwich City.

Los números de Van Wolfswinkel en el Real Betis

En LaLiga participó en 16 partidos, solo cinco de ellos como titular, y anotó una sola diana que sirvió para derrotar por la mínima en cada a la UD Las Palmas. Además, en la Copa del Rey disputó otros tres encuentros y anotó un doblete que sirvió para eliminar al Sporting con un 3-3 en El Molinón. Un escaso bagaje en 872 minutos de juego que le llevaron a volver al club ingles, que en verano se deshizo definitivamente de sus servicios para que regresara al Vitesse, donde se formó y dio el salto a la elite."

La trayectoria de Van Wolfswinkel: buenos datos en casi todos sus equipos

Con dicho equipo hizo 8 goles en su estreno como profesional, lo que le llevó a dar un salto en su país y firmar por el Utrecht, con el que siguió rayando a gran nivel (35 tantos en 80 envites). Fue entonces cuando lo firmó el Sporting de Portugal por más de 5 millones de euros, respondiendo también en sus filas con 45 'chicharros' en 88 partidos.

"Tuvo la mala suerte de no haber nacido en Ámsterdam. Si hubiera triunfado en un club de primer nivel como el Ajax, su trayectoria podría haber tomado un rumbo diferente. Entonces, en 2011, no habría ido al Sporting de Portugal, sino quizás al FC Barcelona", ha afirmado ahora De Mos, quien dirigió también al Ajax en los años ochenta.

Sus buenos números en Portugal llevaron a Van Wolfswinkel a la Premier League. El Norwich duplicó la inversión de los lusos y pagó 10 millones por su traspaso, pero solo hizo dos tantos con su camiseta (y otro más con su filial), siendo el equipo en el que menos producción ofensiva ha tenido junto al Real Betis.

Antes recalar en Heliópolis pasó cedido también por el Saint-Étienne francés (9 tantos en 40 choques). Y tras su segunda etapa en el Vitesse (23 goles en la 16/17) hizo nuevamente las maletas para jugar cuatro campañas en el Basilela suizo, donde firmó otras 37 dianas. De allí se marchó en 2021 y desde entonces sigue goleando en el Twente, con el que suma ya 62 tantos, 10 de ellos esta misma temporada.

Un especialista en penaltis

Definitivamente, fueron los aficionados verdiblancos los que sufrieron la peor versión de un delantero que aquella temporada de verdiblanco, primero a las órdenes de Pepe Mel y después con Juan Merino como entrenador, no tuvo la oportunidad de lanzar ningún penalti, suerte en la que ha sido todo un especialista. "Me parecen sensacionales. Cuando se prepara para lanzar, sabes con seguridad que va a marcar", ha destacado al respecto De Mos.