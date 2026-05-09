Seis bajas, una de ellas muy importante, en la lista de la Real Sociedad para recibir al Betis

Pellegrino Matarazzo no podrá contar con Guedes, que sigue con problemas musculares, además de Aramburu por sanción, por lo que ha tenido que llamar a varios jugadores del Sanse

La Real Sociedad afronta esta noche un nuevo compromiso liguero en busca de su primer triunfo después de ganar la Copa del Rey el pasado 18 de mayo. Los de Pellegrino Matarazzo han encadenado una derrota, un empate y una derrota desde que levantaran al cielo de La Cartuja el trofeo copero lo que prácticamente ha dilapidado el sueño de luchar por la quinta plaza, que precisamente la ostenta su rival de este noche, el Betis.

A diez puntos de distancia a falta de doce por disputarse, la Real Sociedad más allá de ganar para mantener un hilo de esperanza matemático, busca la victoria por necesidad propia y para recuperar buenas sensaciones en este tramo final de LaLiga.

Para dicho encuentro Matarazzo tiene varias bajas, siendo la más importante la de Gonçalo Guedes. "Guedes no está, esperamos que esté para Girona, si no, entonces el próximo partido contra el Valencia. Igor Zubeldia y Rupérez están entrenando. Seguramente Rupérez todavía no es una opción, necesita coger condición física, coger ritmo. Igor Zubeldia está más cerca de ser una opción, pero decidimos no correr el riesgo para mañana, darle un par de días más de entrenamiento. Karrikaburu ha vuelto a entrenar, todavía tiene algunos problemas en el tobillo, así que no está al cien por cien, y esta es la razón por la que elegimos llevar a Carrera en la convocatoria, un jugador que está al cien por cien", explicaba el técnico txuri urdin en sala de prensa.

Una lista de convocados con seis bajas y varios canteranos

De esta forma, la convocatoria de Pellegrino Matarazzo para recibir esta noche al Real Betis tiene hasta seis bajas, ya que a las cuatro mencionadas por el técnico ante los medios (Guedes, Zubeldia, Rupérez y Karrikaburu) hay que sumar la de Odriozola, por lesión, y la de Jon Mikel Aramburu por sanción.Por ese motivo, Matarazzo ha citado a varios jugadores del Sanse para completar la convocatoria como son Aitor Fraga, Luken Beitia, Job Ochieng y Gorka Carrera. De esta forma, la lista de convocados al completo, de la que Matarazzo deberá hacer un descarte antes del partido, la componen: Álex Remiro, Unai Marrero, Aitor Fraga, Aritz Elustondo, Duje Caleta-Car, Aihen Muñoz, Jon Martín, Luken Beitia, Carlos Soler, Brais Méndez, Sergio Gómez, Ander Barrenetxea, Yangel Herrera, Takefusa Kubo, Luka Sucic, Beñat Turrientes, Arsen Zakharyan, Pablo Marín, Jon Gorrotxategi, Job Ochieng, Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson, Gorka Carrera y Wesley.