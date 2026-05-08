Real Sociedad - Betis: alineaciones posibles y como ver en tv y online el partido de la jornada 35 de LaLiga

Manuel Pellegrini presentará un once muy similar al del Oviedo, con una duda en el centro del campo, mientras que la Real Sociedad recibe a los verdiblancos con bajas notables

Tras el subidón de anoche por el regalo del Rayo Vallecano de brindar definitivamente a la quinta plaza el pasaporte para la Champions, le toca al Betis cumplir con su parte y conservar la posición que le permitiría ingresar el curso venidero en la elite continental.

Para ello, este sábado afronta una cita importante en Anoeta contra la Real Sociedad, otrora rival directo por el puesto de privilegio, pero que, una vez asegurada su presencia en la Europa League al ganar la Copa, se quedó sin opciones reales del quinto puesto, ahora a diez puntos a falta de doce.

No obstante, aunque la Real ya no se juega prácticamente nada más allá de los ingresos económicos por la posición final, en el seno del vestuario no se fían, y, como no podía ser de otra forma, Pellegrini desplegará el que considere en este momento el once más competitivo posible para dejar ya prácticamente encarrilada su participación en la Champions 26/27.

Dos bajas en el Betis y un regreso

Eso sí, el míster chileno se ve obligado a prescindir nuevamente de Ángel Ortiz, lesionado justamente después de recuperarse, y de Marc Bartra, ambos en el dique seco en lo que resta de temporada. Tampoco entra en la convocatoria Pablo García, centrado en la lucha por la salvación del filial, mientras que regresa Junior Firpo.

Con estos mimbres, el once, a priori, resultará muy similar al de la victoria contra el Real Oviedo con el matiz de que podría introducir algún retoque, sobre todo en el centro del campo al jugar fuera de casa y ante un rival potente en el apartado ofensivo.

Así las cosas, tanto la portería como la línea defensiva repetirán componentes a menos que apostara por Valentín Gómez en la zurda en lugar de Ricardo Rodríguez, a priori titular. En la derecha partirá Bellerín, destacado contra los carbayones, y la pareja de centrales estará formada por Natan y Diego Llorente.

Una duda en el centro del campo con Lo Celso como protagonista

Por delante, Amrabat es pieza intocable, pero cabe la duda en su acompañante en paralelo, ya dependiendo de la vocación de su once y de la posición en la que sitúe a Pablo Fornals.

En este sentido, es posible que refuerce el doble pivote y dé entrada a Marc Roca y adelante la posición del castellonense a la media punta, lo que supondría la salida del once de Giovani Lo Celso. En el caso de que se decante nuevamente por la presencia del argentino, el centro del campo resultaría idéntico al de la jornada anterior nombres, estructura y perfil.

Menos dudas aún presenta la apuesta arriba de Pellegrini, con sus tres puntales indiscutibles y reforzados tras su partidazo contra los asturianos. Así, Antony y Abde serán los puñales en los costados verdiblancos y Cucho Hernández, la referencia arriba.

Cualquier otro cambio en el once ya resultará sorprendente y fuera del guion en un Betis con un único frente, pero muy importante, en liza.

Bajas importantes en la Real Sociedad

Por parte de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo recibe al Betis con bajas notables, pues no dispone con total seguridad del sancionado Aramburu ni del lesionado Álvaro Odriozola, a la par Zubeldia y Guedes tampoco llegan a tiempo para el choque contra los verdiblancos. Con estas ausencias, Aritz Elustondo partirá en dl carril derecho.

Posibles onces:

Real Sociedad: Remiro; Aritz Elustondo; Caleta Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Yangel Herrera, Carlos Soler; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Ricardo; Amrabat, Marc Roca; Antony, Ez Abde, Fornals y Cucho Hernández.