Pellegrini responde a los críticos mientras acaricia la Champions con el Betis: "La quinta plaza no es tan mala como muchos pensaron"

El técnico verdiblanco no quiso cazar la piel de oso antes de cazarlo. Aunque su equipo depende de sí mismo para acabar quinto y jugar la máxima competición europea, se mostró precavido de cara al choque de este sábado ante la Real Sociedad

El Real Betis, ahora sí, depende de sí mismo para jugar la Champions la próxima temporada. La victoria del Rayo Vallecano en las semifinales de la Conference League ha certificado la plaza extra de la que España gozará en la 26/27 y la misma será adjudicada al quinto clasificado en LaLiga, posición que ocupan los verdiblancos a falta de cuatro jornadas para el final. Son seis los puntos de ventaja con respecto al sexto clasificado, el Celta de Vigo, por lo que una victoria mañana ante la Real Sociedad en Anoeta supondría dar un paso casi definitivo para sellar el pasaporte para la máxima competición continental.

El gran mérito del Real Betis: no descuidarse en LaLiga

Al respecto, el entrenador heliopolitano, Manuel Pellegrini, recalcó una vez que más de lograrse ese premio gordo habrá sido gracias al trabajo de toda una temporada en la que nunca se dejó de lado LaLiga, donde su equipo ha resurgido tras el mazazo que supuso la eliminación europea ante el Sporting de Braga. "El equipo llega bien, como hemos tratado de estar durante toda la temporada, donde hemos participado activamente en las tres competiciones y justamente lo repito ahora: el gran mérito del club fue que cuando se tuvo un traspié en tan grande como fue en la Europa League, miramos hacia la Liga y estábamos disputando cosas importantes, así que el equipo llega muy bien y ojalá con ganas de sumar también otra vez tres puntos", afirmó, insistiendo en que aún hay que amarrar esa quina plaza en estas cuatro jornadas finales.

Ahora sí, depende de sí mismo para ir a la Champions

"Hasta la semana pasada no dependíamos de nosotros, así que no teníamos nada que estar hablando de si podíamos jugar Champions League. Nosotros teníamos la obligación de tratar de mantener ese quinto lugar para llegar a Europa. Ahora, con los resultados de ayer, se abre una puerta para que esa posición de quinto, que no es tan mala, como muchos lo buscaron en su momento, nos permita jugar con mucha ilusión la Champions el próximo año y para eso tenemos que buscar esa clasificación en estos cuatro partidos. ¿Si hay gente que le parece poco quedar quinto? No sé qué gente es, aquí siempre inculcamos una ambición mayor, de que este club pudiera llegar siempre a lo más alto que permite. Ir a Europa es un mérito importante. Sobre todo en esta Liga, donde hay tres cupos que no los van a dejar nunca los tres grandes. Después cada uno lo analiza con la perspectiva que cree conveniente", recalcó.

Aplaza cualquier asunto sobre la planificación de la 26/27

En este sentido, y después de anunciar ya días atrás que una planificación de Champions conllevaría "largas conversaciones" con el club, Pellegrini puntualizó que ya llegará ese momento, pero antes toca responder sobre el campo. "Primero, por supuesto, hay mucha ilusión de poder llegar a una competición tan importante como es la Champions League. No es fácil llegar a jugarla, he tenido la fortuna de jugarla con otros equipos españoles, así que para mí sería también un muy buen logro poder conseguirlo con el Betis, que después de tantos años esté nuevamente metido en la Champions. Pero eso lo tenemos que mostrar en estos cuatro partidos y una vez que estemos clasificados podemos hablar lo que podría ser el futuro. Ahora nosotros tenemos que estar concentrados en tratar de ir a hacer un muy buen partido contra Real Sociedad, sumar tres puntos y una vez que matemáticamente tengamos esa clasificación, ya analizaremos muchas cosas de la temporada y del futuro", zanjó.

La Real Sociedad que espera Pellegrini

Además, el técnico chileno no descarta de la pelea a una Real Sociedad que se encuentra muy lejos, a 10 puntos con 12 por disputarse. “Debemos tratar de sumar tres puntos, son rivales directos mientras las matemáticas den. La Real aún lo es. No podemos ni siquiera tener la mínima confianza en que pueda llegar una Real Sociedad entregada, y menos en su casa. Tenemos que hacer un muy buen partido, tanto ofensivamente como ofensivamente, si queremos puntuar y tenemos que salir a buscar el partido del comienzo. Me gustaría ganar, luego que el equipo juegue bien, los rendimientos individuales sean altos y el público se vaya contento", destacó sobre su objetivo en esta recta final de curso.

Sobre el conjunto donostiarra, que cayó el pasado lunes ante el Sevilla FC sin disparar a portería, el 'Ingeniero' admitió que es lógico que su rendimiento haya bajado tras ganar la Copa del Rey, pero no por ello se fía. "Cuando se consigue un logro, como ganar la Copa, a veces se puntúa poco en los siguientes partidos. Nos pasó también a nosotros cuando ganamos la Copa del Rey. Es importante tener un equilibrio, pero la Real Sociedad siempre va a querer demostrar en su casa porqué está en el sitio que está”.

La comparación con Serra Ferrer

En su mano tiene igualar los logros de Serra Ferrer (una Copa del Rey y una clasificación para la Champions). Pero Pellegrini insistió en no vender la piel del oso ante de cazarlo. "Son todo especulaciones. No podemos hablar de Champions si no hay aún clasificación. No me comparo con otros técnicos. Es muy importante que hayamos conseguidos ir a Europa seis años, lo digo y lo mantengo con mucha convicción. Lo que vaya a pasar una vez que yo no esté aquí, que ya veremos cuándo será, llegarán otros técnicos y harán el trabajo que corresponde a ellos, con el método que ellos creen que es el mejor para el club", sentenció.