Tras la tormenta, brilla el dato: el Betis firma una segunda vuelta de Champions

Aunque enlazó dos meses sin ganar en LaLiga, el equipo verdiblanco despeja las críticas con un parcial de 7 puntos de 9 que le colocan rozando el podio de la clasificación parcial en la segunda vuelta: pegado al Atlético, por encima del Villarreal y muy superior a sus rivales directos

La tormenta ha pasado en el Real Betis y ha escampado un breve pero intenso temporal que amenazó con derribar los muros de contención del actual proyecto, en unos agitados vientos de frustración y fuertes precipitaciones en forma de decepción por las formas de caer eliminado en los cuartos de final de la UEFA Europa League (ganando 2-0 al Braga en la vuelta en casa); una lluvia sobre el terreno ya empapado por los dos meses que el equipo enlazó sin conocer la victoria en LaLiga EA Sports.

La mala racha de resultados y las malas sensaciones sobre el campo no sólo hicieron temer por la quinta plaza, sino que incluso infundieron un temor a derrumbe total ante lo apretadas que estaban las plazas europeas. Hubo críticas a la gestión de Manuel Pellegrini y la planificación de Manu Fajardo, que ambos asumieron como entendibles; pero después de la tormenta ha llegado la calma con 7 puntos de 9 ante Girona (2-3), Real Madrid (1-1) y Oviedo (3-0). Y con el regreso del sol brilla un dato que incluso puede resultar sorprendente: el Betis es el cuarto mejor equipo de esta segunda vuelta. De Champions.

El Betis roza el podio de LaLiga en esta segunda vuelta: a uno del Atlético y por encima del Villarreal

El Real Betis ha sumado 24 puntos en estas 15 jornadas transcurridas en la segunda parte de LaLiga 25/26, cifra que el Atlético de Madrid sólo supera por un punto (29) y que únicamente está lejos de los 32 del Real Madrid y los 39 del FC Barcelona. También con 24 puntos en este mismo tramo pero con una mínima peor diferencia de goles (+5 frente a +4) está el Villarreal CF, equipo que marcha tercero en la clasificación a falta de sólo cuatro jornadas y que jugará la máxima competición continental.

Eso habla muy a las claras de lo difícil que está resultando sumar para todos los equipos, en este contexto de máxima igualdad en el reparto de las plazas de Europa y en la multitudinaria pelea por eludir el descenso. También pone en valor el hecho de que en su peor momento de la temporada, el Betis ha sabido encontrar oxígeno en forma de igualadas.

Ha evitado perder, dicho de otro modo. En estas 15 jornadas ha cosechado seis victorias y seis empates por sólo tres derrotas, ostentando la tercera mejor diferencia de goles, 21 a favor por 16 en contra, en este parcial liguero sólo por detrás de las de merengues (+15, 29-14) y culés (+25, 36-11). Y ahora, a por la Real Sociedad. Y que siga brillando el dato.

Clasificación parcial de la segunda vuelta tras 15 jornadas

El Betis le ha sacado seis puntos al Celta, uno al Getafe, dos a la Real Sociedad y cuatro al Athletic en lo que va de segunda vuelta en LaLiga. La primera vuelta la acabó sexto, a cinco puntos del Espanyol, rival al que ha aventajado en 19 unidades en este segmento de la competición.

FC Barcelona 39 puntos Real Madrid 32 Atlético de Madrid 25 Real Betis 24 Villarreal CF 24 CA Osasuna 23 Getafe CF 23 Real Sociedad 22 Valencia CF 22 Rayo Vallecano 20 Athletic Club 20 RCD Mallorca 20 Levante UD 19 RC Celta 18 Girona FC 17 Deportivo Alavés 17 Sevilla FC 17 Elche CF 15 Real Oviedo 15 RCD Espanyol 5

Así está la clasificación de LaLiga EA Sports a falta de cuatro jornadas

A la espera de ver si tiene valor Champions o de Europa League, el Betis defenderá la quinta plaza con seis puntos de ventaja sobre el Celta, siete más que Getafe o Athletic y ocho por encima de la Real Sociedad a falta de sólo 12 puntos por disputar.