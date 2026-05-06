Los focos del mercado de fichajes apuntan a Natan: "El Betis es mi casa, me siento sevillano"

El central brasileño acumula pretendientes en los grandes clubes de LaLiga EA Sports española, la Serie A italiana y la Premier League inglesa; pero da pistas muy reveladoras sobre sus planes de futuro al asegurar que para la 26/27 se imagina jugando la UEFA Champions League con la camiseta del Real Betis

El nombre de Natan de Souza va a sonar con fuerza en los próximos meses y no es para menos. Los 9 millones de euros que el Real Betis pagó como opción de compra (más el millón que costó su cesión) han sido un gasto de lo más productivo. En primer lugar, porque el central brasileño es irrompible y lo juega todo -suma 94 partidos en dos cursos-; pero, además, también porque su rendimiento es tan alto que no para de sonar como opción para dejar una de esas jugosas plusvalías que el club necesita ingresar cada año para poder sostener en el tiempo este notable crecimiento de los últimos años.

El último club en apuntarse a la cola por su posible fichaje ha sido el FC Barcelona, que tiene conversaciones pendientes por Ez Abde y ve en el central brasileño a un potencial refuerzo para Hansi Flick con todas las características para encajar en el marcado estilo culé. Del mismo modo, hay varios clubes de la Premier League inglesa que han apuntado su nombre para este verano y en Italia no se olvidan de él, con la Juventus FC mostrando un especial interés desde hace tiempo. El club no le venderá así como así. Le ha tasado en 40 millones de euros, tiene contrato en vigor hasta 2030 y ha dejado claro que en el Betis se siente en familia: "Es mi casa".

El 'feeling' de Natan con la afición verdiblanca y su respuesta a la pregunta de ¿Qué es el Betis para ti?

"A mí me encanta celebrar y animar también con gestos. Cuando quito un balón, mi celebración me deja más concentrado en el partido. Y sentir ese cariño de la afición, cuando vibra conmigo, me pone queriendo más, queriendo jugar cada partido. Por eso yo creo que jugar la Champions, quitar un balón jugando un partido de la Champions, va a ser indescribible, tanto para mí como para la afición", asegura soñando con estar en la máxima competición continental vistiendo la camiseta del Real Betis.

Esa imagen, imaginándose en Champions con el Betis, es una pista sobre sus planes de futuro. Otra muestra de su deseo de quedarse al menos un año más es su respuesta a la pregunta de '¿Qué es el Betis para ti?'. "Yo digo que es familia. Para mí, la familia es algo muy importante. Yo aquí tengo ese cariño que se tiene por una persona que es de tu familia. Cuando llegué aquí, el Betis me recibió como en una familia. Entonces, cuando hablo de lo que es el Betis para mí digo que es una familia. Donde me siento bien. Aquí, yo estoy en mi casa. Estoy con las personas que más quiero", ha explicado en una entrevista para 'Todo al Verde', programa de Betis TV.

Prometedor inicio en Brasil, problemas en Nápoles y alegría en el Betis: "Me siento un sevillano más"

"(Tras pasar por la cantera del CR Flamengo y jugar 18 partidos con el primer equipo) Yo salgo del Red Bull Bragantino, que es un equipo que tiene muchos jóvenes. Voy al Nápoles, que era campeón en Italia. Y cambio de país, de lengua... Me costó un poco la adaptación. Me faltaron muchas personas para abrazarme en Italia. Fue muy diferente a cómo llego aquí, que muy rápido me abrazaron el club y todas las personas, así que fue más fácil mi adaptación", ha recordado el '4' verdiblanco.

"En Nápoles tuve un año difícil, con una lesión en el hombro. Me recupero y no juego más, tengo tres cambios de entrenadores... Fue un año de aprendizaje. Aprendí mucho. Crecí como hombre y como jugador. Luego vengo al Betis y aquí me encuentro una familia. Tengo a Vitor Roque, a Johnny Cardoso, luego también a Antony... los españoles... Me siento sevillano. Me gusta hablar con todos, me gusta hacer bromas y que creo que es fácil hacer una amistad conmigo", ha relatado Natan.

Natan define a Marc Bartra, Diego Llorente y Valentín Gómez: compañeros, rivales y amigos

"Bartra y Diego son jugadores más experimentados, entonces aprendo mucho con ellos, tanto dentro del campo como fuera. Diego me ayudó mucho cuando llegué, porque hablaba italiano (jugó en la AS Roma). Yo aún no entendía tanto español y él me ayudaba hablando conmigo en italiano en el campo. Y Bartra también es un líder, un capitán. Luego, Valentín es muy joven y me llevo muy bien con él. Tenemos esa rivalidad Brasil-Argentina, pero somos muy amigos. A los argentinos les gusta pelear por cada balón, entonces yo me identifico mucho con ellos. Aprendo bastante de todos ellos y creo que somos cuatro centrales que nos completamos uno a los otros".

"Los entrenamientos son calientes, porque quedan cuatro partidos, todos quieren jugar y todos quieren mostrarse para el míster. No es nada desleal, pero siempre quieres ganar cada balón, cada disputa. Entonces son buenos entrenamientos. A mí me encantan. Son buenos entrenamientos. Y ahora, bueno, lo dicho, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, ver qué ocurre en los demás partidos", ha señalado Natan sobre cómo lo deja todo en cada sesión y en cada partido, donde el exbético Borja Iglesias es uno de los rivales que más le exigen.

"Con Lewandowski siempre he tenido mucho trabajo. Con Mbappé, también, porque a pesar de que no es un delantero de mucha fuerza tiene mucha velocidad. Me gusta enfrentarme a delanteros más fuertes, porque yo contacto con ellos y como soy fuerte también, tenemos un buen duelo. Con Borja Iglesias tengo siempre grandes peleas. En la pretemporada, ya entrenamos bastante juntos y era difícil porque salíamos los dos con dolor", ha desvelado Natan.