Revelación personal de Aitor Ruibal: "Me costó aceptar mi papel en el Betis"

En una entrevista más personal, analiza su rol de comodín con Pellegrini y sus consecuencias, a la par que aborda temas más delicados y carga contra los compañeros que no se "mojan" porque son futbolistas

Aitor Ruibal siempre se ha caracterizado por su poderosa personalidad y por expresarse con total sinceridad tanto en las cuestiones futbolísticas como en las referidas a los derechos sociales, protagonizando reacciones virales contra actitudes homófobas.

Dentro de este contexto, el futbolista bético ha concedido una entrevista muy personal en la que, pese a que Betis y las cuestiones meramente futbolísticas no son el principal protagonista, realiza apreciaciones muy interesantes, sobre todo lo relacionado con su condición de comodín de Pellegrini, pues lo ha utilizado en casi todas las posiciones del campo.

Ruibal reconoce que no se tomó bien ser un comodín, pero que le ha beneficiado

Un papel que reconoce que de primeras no le agradó, pero que, a base de protagonizarlo una y otra vez, ha terminado por gustarle. “Me costó aceptar ese papel, porque tú lo que quieres es ser siempre titular en tu posición, pero cuando lo hice, me fue mejor", señaló en El País el catalán, que aseguró que esta polivalencia le ha enriquecido en todos los sentidos.

"Empecé a trabajar cosas tácticas específicas para cada puesto y ahora, después de tanto tiempo jugando en diferentes posiciones, se me hace más fácil”, indicó Aitor Ruibal, que explicó no habría llegado hasta donde ahora sin su abuelo Rodrigo, que desde pequeño, por el trabajo de sus padres, lo llevaba a entrenar.

El papel clave de su abuelo en su carrera como futbolista

“Mis padres trabajaban. Si él no hubiese estado… No sé qué hubiese sido de mí”, relató Ruibal, que lamentó que lo perdió poco antes de debutar en el primer equipo bético. “Mi abuelo venía temporadas largas a Sevilla, pero le empecé a ver muy raro en las videollamadas… tenía cáncer. Mi abuelo fallece y al mes debuto con el primer equipo. Fue como: ‘Me cago en la hostia. Qué mala suerte’.

El de Sallent de Llobregat trató otros temas más alejados del terreno de juego, relacionados con los insultos homófobos que ha recibido después de que, junto a Borja Iglesias, fuera a una boda con un bolso.

La reacción de Aitor Ruibal ante actitudes homófobas

“Llevo un bolso porque no me cabe el móvil en el bolsillo o porque quiero llevar más cosas. No es muy distinto a una riñonera, pero a la gente le explota la cabeza. A mí me gusta cambiar, ir fuera de la norma. Si estoy bien conmigo me da igual lo que piensen”, señaló Ruibal, que lo increparon por este motivo tras el partido en Vallecas, a lo que respondió: "Ale, homófobo".

"Ese día estaba especialmente cansado. Escuché el mismo comentario en varias zonas del campo. No hay que generalizar, pero se ve en muchos campos. Muchas veces el problema viene de casa. Hay sitios donde vas a jugar y ves a niños de 7 años insultando a los jugadores”, explicó Ruibal, que apuntó que nunca se va a callar ante determinados asuntos. "Me posiciono en cuestiones sociales claras: en contra de la homofobia, del racismo y en defensa de los derechos básicos. Siento que debemos estar".

"No compro al que dice que ‘no me mojo porque soy futbolista'"

Y es que el carrilero bético no comprende que sus compañeros de profesión no tomen partido y utilicen como excusa que son futbolistas. “Cada uno hace lo que quiere. No lo juzgo. Lo que no compro es eso de ‘no me mojo porque soy futbolista’. No te mojas porque no quieres meterte en líos. Si dices eso me estás invalidando a mí: sirve para que venga otro a decirme que me calle porque soy futbolista y no debo opinar”, espetó Ruibal, que se refirió también al marco político.

"No me representa ningún partido en España. Lo único que tengo claro es que no quiero a la ultraderecha gobernando. Quiero que le vaya bien a todo el mundo, no solo a un sector de la población, pero prefiero meterme en temas más sociales", aclaró.