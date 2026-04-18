Aitor Ruibal explica que el vestuario del Betis sigue muy afectado: "Hundidos, son días muy duros"

Ha pasado más de un día y medio desde la eliminación en cuartos de final de la UEFA Europa League a manos del Sporting de Braga, pero el '24', uno de los capitanes de la plantilla, aseguran que no está siendo fácil cambiar el chip. "Volveremos", añade, prometiendo una reacción en LaLiga EA Sports para amarrar de una vez plaza en competición continental

De las lágrimas de impotencia con las que Marc Bartra salía a la zona mixta del Estadio de La Cartuja, a la rabia de Diego Llorente, sin poder olvidar esa acción del 2-1 en la que cae aturdido sin que el árbitro pare el juego, o la manifiesta frustración de Manuel Pellegrini. Aunque muy contadas, las primeras reacciones del vestuario del Real Betis a la enorme decepción del pasado jueves en la UEFA Europa League han hecho un daño enorme a un vestuario que ya andaba tocado por la mala dinámica -una victoria en los últimos 11 partidos oficiales-.

Este sábado, ya después de la vuelta al trabajo en una ciudad deportiva cerrar a cal y canto hasta el lunes, uno de los capitanes de la plantilla verdiblanca como es Aitor Ruibal ha dado muestras de que casi 48 horas después aún sigue latente la enorme desazón de la eliminación en los cuartos de final a manos del Sporting Club de Braga cuando las semifinales se veían a tiro de piedra con la momentánea ventaja de 2-0 más el tanto que el VAR anuló a Ez Abde -que habría sido el tercero en media hora-.

Ruibal ha ejercido la portavocía y ha prometido que el Betis dará todo en estas siete jornadas para hacer que el final de la 25/26 sea lo más positivo posible. Girona FC, Real Madrid, Real Oviedo, Real Sociedad, Elche CF, FC Barcelona y Levante UD son las siete oportunidades para acabar bien la temporada y no ahondar en la depresión.

El mensaje de Aitor Ruibal, aún dolido por el batacazo del jueves, a la fiel afición del Betis

"Hundido. Días muy duros", ha comenzado explicando el capitán Aitor Ruibal, que promete reaccionar en LaLiga después de siete jornadas seguidas sin conocer el triunfo: "Lo daremos todo para tratar de terminar la temporada lo mejor posible, como merece este escudo".

"Gracias de corazón a los que están con nosotros en estos momentos porque os aseguro que no son fáciles y sabemos la responsabilidad que tenemos. Volveremos", añade el mensaje que ha compartido el '24' verdiblanco en sus redes sociales, ya después del entrenamiento de este sábado pero todavía bastante afectado por lo sucedido.

El Cucho Hernández también pide perdón al beticismo y promete luchar en LaLiga

"Pasadas horas después de la gran decepción vivida anoche cabe aclarar que somos los únicos responsables de no haberle dado una alegría histórica a este club y a toda su gente incondicional. No queda más que levantarse y seguir luchando por lo que queda. Disculpas a todos e intentaremos terminar de la mejor manera la Liga", manifestaba también el Cucho Hernández, a quien el paso de las horas no quitaba el disgusto. Ganar al Girona FC se antoja vital, deportiva y anímicamente.