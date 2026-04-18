Marcelo Gallardo aparece como alternativa a Manuel Pellegrini: "En el Betis no están contentos"

En Chile se ha desatado una tormenta informativa a raiz de la dolorosa eliminación del Real Betis a manos del Sporting de Braga en los cuartos de final de la UEFA Europa League, que ha agrandado la herida de los malos resultados en LaLiga española, y vuelven a ver más cerca de aceptar el cargo de seleccionador de 'La Roja'. Claudio Borgui le pide que se moje públicamente

La eliminación del Betis ante el Braga ha sido un torpedo a la línea de flotación del proyecto que el Betis y Pellegrini tienen hasta 2027.Lince

La jornada de este pasado viernes ha tenido a Manuel Pellegrini como protagonista a los dos lados del océano Atlántico. Por un lado, por la amarga resaca que lamenta el Real Betis después de recibir el golpe más doloroso en los seis años con el santiaguino y, por otro, por las consecuencias que la eliminación en cuartos de final de la UEFA Europa League ante el Sporting Club de Braga pueda tener en su continuidad en el banquillo verdiblanco. Este hecho ha alimentado las esperanzas de poder convencerle que siguen albergando en la selección de Chile, mientras ha aparecido con fuerza la opción de Marcelo Gallardo como alternativa.

En este sentido, el que fuera técnico de 'La Roja' Claudio Borghi ha argumentado por qué Pellegrini debe estar por delante de Gallardo y, de paso, ha pedido al actual técnico del Betis que se moje públicamente. En Chile interpretan el batacazo del jueves como un aumento en sus opciones de verle como seleccionador nacional y el argentino sería el 'Plan B'.

Marcelo Gallardo ganaba fuerza en Chile... hasta la eliminación del Betis en la UEFA Europa League

Si bien la semana pasada altos dirigentes del Betis como Ramón Alarcón o Manu Fajardo confirmaban que Pellegrini será el entrenador en la 2026/2027, "pase lo que pase" en esta recta final de temporada, las formas de caer ante el Braga han hecho mucha mella al evidente desgaste de llevar tanto tiempo en el cargo: su equipo desperdició otro 2-0, como en El Gran Derbi; volvió a estropear el enésimo récord de asistencia en La Cartuja -como ya sucediese ante Athletic Club, Sevilla FC y Atlético de Madrid-; sólo ha ganado un partido de los últimos 11 y en LaLiga EA Sports atraviesa su peor racha, siete jornada seguidas sin vencer.

Todo este contexto ha tenido una especial repercusión mediática en su país, donde sigue apareciendo como el principal deseo de la AFNP (la federación chilena) para después de la actual etapa de Nicolás Córdova como seleccionador interino y de cara a la necesaria reconstrucción de 'La Roja' después del Mundial de 2026, donde se ausenta por segunda cita consecutiva después de acabar como colista destacado en las clasificatorias suramericanas.

Claudio Borgui, exseleccionador de Chile: "Estaría bien que Pellegrini se expresara, si sigue o no en el Betis"

"Gallardo en River lo hizo muy bien, salvo el último paso que no consiguió los objetivos. Es un buen entrenador. No lo conozco como entrena, no puedo decir si me gusta o no, pero es un buen lector de partidos. Es un técnico con experiencia, no en selecciones, pero sí en equipos. Es un muy buen nombre. No sé si económicamente está al alcance de la selección chilena, pero también surge ahora lo de Pellegrini y...", ha expresado de manera muy sincera el exseleccionador Claudio Borgui en una entrevista con el Diario Red Gol., que incluso tira de Inteligencia Artificial para hacer un montaje con el entrenador del Betis y el 'Muñeco'.

"Pellegrini no sacó un buen resultado en la Europa League y parece que no están muy contentos con eso en el Betis. De no tener a nadie ahora, de repente hay dos buenas posibilidades", añadió Borghi, quien tiene muy claro que entre Pellegrini y Gallardo, se queda con el chileno. "Manuel, con la experiencia que tiene, sabrá los momentos que tiene para volver a Chile, si es que quiere volver. Y no sé si se irá del Betis. Las personas se mantienen trabajando porque se los pide su mentalidad, porque si Pellegrini tiene necesidades económicas para seguir trabajando, entonces yo estoy en la quiebra", ha bromeado al tiempo.

"Sería bueno que Pellegrini se expresara, si sigue o no sigue en el Betis. Los hinchas allá piden su salida, pero se olvidan de todo lo que les ha dado Manuel. Siempre y cuando no siga en el club, si vas a buscar a uno que tiene la opción de planificar todo lo que es la selección en Chile, ése es Pellegrini, por su experiencia y su conocimiento de todo el mundo", ha concluido el argentino Claudio Borgui, que dirigió a la 'Roja' entre 2011 y 2014. Además, el 'Bichi' es una voz autorizada en el fútbol andino, ya que colgó las botas como jugador de Colo Colo y arrancó su carrera de entrenador como auxiliar en el mismo club al que dirigió desde 2006 a 2008, tras pasar antes por el Audax Italiano.