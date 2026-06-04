Camisetas del Mundial 2026: las equipaciones que lucirán las selecciones en Estados Unidos, México y Canadá

El Mundial de 2026 será el primero de toda la historia con 48 selecciones, por lo que habrá un total de 48 equipaciones diferentes en esta cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá

El Mundial de 2026 tendrá la principal novedad de la presencia de hasta 48 selecciones. Por ello, en Estados Unidos, Canadá y México veremos este número de camisetas oficiales por parte de cada combinado nacional que se ha clasificado a este torneo de selecciones. Una mezcla de cultura e historia representan a cada equipación, con diferentes colores más típicos de cada país, como puede ser el rojo, históricamente ligado a la elástica de España.

Primera equipación de México en el Mundial 2026

México opta por los colores verdes que le han marcado en los últimos años. Con Javier Aguirre al frente, una de las anfitrionas apuesta por esta elección en su totalidad, además de unas líneas rojas que ocupan la parte de las mangas y el cuello.

Primera equipación de Canadá en el Mundial 2026

Canadá apuesta por un rojo en su totalidad. Otra de las anfitrionas en este Mundial defenderá su escudo con Nike en la misma, mezclando diferentes tonos de rojo en la elástica.

Primera equipación de Estados Unidos para el Mundial 2026

La tercera y última anfitriona será Estados Unidos. El combinado dirigido portará esta equipación, que ya estrenó en el pasado parón de selecciones de marzo. La novedad con esta elástica es que todas las categorías de la selección estadounidense llevarán estas camisetas. El trazado de líneas rojas onduladas marca la tendencia en la primera equipación del combinado dirigido por Mauricio Pochettino.

Primera equipación de Brasil en el Mundial 2026

Brasil vuelve a destacar por un amarillo claro en su camiseta para este Mundial de 2026. Con jugadores como Vinicius o Raphinha, los de Carlo Ancelotti intentarán llegar a lo más alto en un torneo de selecciones con una elástica que vuelve a sacar Nike.

Primera equipación de Marruecos en el Mundial 2026

Una de las favoritas para llegar alto en este Mundial es Marruecos, que representará, junto con la marca Puma, una camiseta con un rojo en su totalidad. Además, acompañan con detalles en verde en los laterales de la elástica, así como en la zona de las mangas y el cuello.

Primera equipación de Alemania en el Mundial 2026

Alemania, con Adidas al frente, vuelve a destacar con un blanco en su elástica para este Mundial de 2026. Acompañado por los cologes naranjas, rojos y negros, los de Julian Nagelsmann intentarán hacer historia en este torneo con una camiseta muy caractertizada en los últimos años.

Primera equipación de España en el Mundial 2026

España portará una primera equipación destacado por su color rojo tradicional, acompañado de un azul oscuro en las mangas, que también lleva líneas rojas y amarillas. Con Adidas en el lado contrario al escudo, los de Luis de la Fuente buscarán su segunda estrella en Estados Unidos, México y Canadá.

Primera equipación de Argentina en el Mundial 2026

Argentina defenderá la Copa del Mundo con su clásica camiseta blanca y azul. Sus imponentes tres estrellas, además de un gran Leo Messi, los de Scaloni llegan al Mundial dispuestos a conquistar de nuevo el trofeo tras el éxito de Qatar 2022.

Primera equipación de Francia para el Mundial 2026

Francia llevará un azul en su mayoría en la camiseta del Mundial de 2026. La elástica se caracteriza por un cuello blanco, además del logo de Nike que volverá a ser la marca que lleven los de Didier Deschamps en la cita de este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Primera equipación de Uruguay en el Mundial 2026

Uruguay llevará un azul más claro en este Mundial de 2026, uno más característico de esta selección y el que le ha solido acompañar en estas grandes citas. Con Nike de nuevo al frente y un cuello blanco que destacar en esta equipación del combinado dirigido por Marcelo Bielsa.