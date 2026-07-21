El 'Dibu' Martínez abre el debate sobre su futuro en Argentina: "Queda ver si es momento de dar un paso al costado"

El portero del Aston Villa deja su continuidad en el aire con Argentina tras la final del Mundial perdida ante España: "La verdad es que el dolor es difícil de explicar"

El 'Dibu' Martínez se pronunció en redes sociales tras la derrota contra España en el Mundial. El portero del Aston Villa volvió a ser indiscutible con Lionel Scaloni en este torneo de selecciones, siendo además determinante en la mayoría de partidos que jugó la Albiceletes. Sin embargo, pese a ser el más destacado en el tropiezo en la final contra los de Luis de la Fuente, no pudo evitar el 1-0 gracias al gol de Ferran Torres.

De esta manera, el 'Dibu' Martínez ha abierto el debate sobre su futuro en la selección argentina, apuntando que puede ser el "momento de dar un paso al costado". Por ello, el portero de 33 años se tomará un descanso antes de volver a los entrenamientos del Aston Villa, afrontando su séptima temporada en el conjunto de Unai Emery. No obstante, su retirada de la Albiceleste puede ser una realidad en los próximos meses.

El 'Dibu' Martínez, determinante pese a la derrota de Argentina en la final del Mundial

El 'Dibu' Martínez dijo adiós al Mundial tras encajar ocho goles en los ocho encuentros que disputó Argentina, siendo el peor en este registro el encuentro frente a Cabo Verde y Egipto, dónde recibió dos tantos. Pese a ello, el portero del Aston Villa ha vuelto a demostrar la importancia que tiene en la selección dirigida por Lionel Scaloni, determinante en la final con 11 paradas, pudieron evitar una goleada de España.

El 'Dibu' Martínez asumió galones en la que es su segunda final del Mundial, tras la disputada en Qatar 2022 y de la que salió campeón. Junto con Leo Messi, el portero del Aston Villa es uno de los líderes de esta selección de Argentina, por lo que su retirada de la Albiceleste sería un importante varapalo para Lionel Scaloni, que podría tener el mismo cambio. De momento, el mensaje del meta ha dejado la duda con su futuro.

El 'Dibu' Martínez: "La verdad que el dolor es díficil de explicar"

En este sentido, a través de la red social de Instagram, el 'Dibu' Martínez compartió sus sensaciones tras la derrota de Argentina en la final del Mundial: "Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad es que el dolor es difícil de explicar"

El portero de Argentina y del Aston Villa pidió disculpas públicamente por el tropiezo de Argentina, pese a haber sido el mejor con diferencia de la final ante España: "Lo siento mucho realmente, intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros". Otamendi, por su parte, apuntó en sus redes sociales que "ustedes son mi lugar seguro cuando el fútbol me da las mayores emociones y también las mayores tristezas".

Paredes: "Gracias Argentina, te amo hoy y siempre"

Diferentes jugadores de la selección argentina se pronunciaron públicamente, como fue el caso también de Tagliafico: "Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada". Paredes, que provocó una tangana tras la final del Mundial contra España, fue más breve con su mensaje: "Gracias Argentina, te amo hoy y siempre".

Nico González: "No hay explicaciones de las sensaciones que tenemos todos los argentina"

Nico González, titular en la final del Mundial, lamentó la dura derrota contra España: "¿Que si duele? Claro que duele y muchísimo, no hay explicaciones de las sensaciones que tenemos todos los argentinos, pero estamos acostumbrados a combatir el dolor y eso es lo que nos hace diferente de los demás, por eso nos miran y nos envidian".Por último, el Cuti Romero, un fijo en la defensa de Lionel Scaloni y que se tuvo que marchar lesionado en el final del Mundial, afirmó que "nosotros jugamos por ustedes, por cada argentino que estuvo alentando desde cualquier rincón del mundo".